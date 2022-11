Ende der Welt - Die tägliche Glosse Windige Zeiten

Durch die Münchner U-Bahnröhren bläst der Wind. Die Züge bewegen dort jeden Tag viele Kubikmeter Luft. Deshalb werden jetzt in den Röhren Windräder installiert und nicht auf den Straßen, die ja bekanntlich den Autofahrern gehören. Auch sind Windräder in der neuen Röhre der 2. Stammstrecke geplant. Bis zu ihrer Fertigstellung im Jahr 2050 trägt Söder zur Kompensation ein weiß blaues Cappy mit einem kleinen Windrad darauf. Bei Windstille muss es Aiwanger anpusten. Eine Glosse von Helmut Schleich.

„Die Antwort kennt nur der Wind“, das stellten, jeweils auf ihre eigene Weise, Bob Dylan, Johannes Mario Simmel und Marianne Rosenberg fest und dieser Antwort hat sich jetzt offenbar auch die bayerische Staatsregierung in Sachen Windkraft angeschlossen.

Wind als Antwort, ok. Aber was war gleich noch mal die Frage? Im aktuellen Fall irgendwas mit Energiewende. Also weg vom Fossil und Atom, hin zu Sonne und Wind. Gleich tausend Windräder sieht Hubert Aiwanger am bayerischen Horizont emporwachsen, nachdem die 10 H- Regel aus Seehofers Zeiten aufgeweicht wurde.

Das klingt schwer nach Verspargelung der Landschaft, ist aber gar nicht viel, wenn man bedenkt, dass ein mittleres Kernkraftwerk den Strom auch erzeugt, wenn kein Wind weht. Die Grundvoraussetzung fürs Windrad ist Wind und falls er weht, dann auch noch zur richtigen Zeit.

Das Speicherproblem ist bei Wind- und Sonnenenergie nämlich immer noch das, was bei der Atomkraft das Endlager ist: die ungelöste Frage, deren Antwort der Wind leider nicht kennt. Es gibt inzwischen auch schon ein Wort für diesen Malus. Also was ist, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint? Dann herrscht Dunkelflaute.

Zum ersten Mal ist mir dieses Wort durch einen englischen Freund begegnet, der des Deutschen nicht mächtig ist und deshalb stolz verkündete, er kenne jetzt ein deutsches Wort im Zusammenhang mit der Klima- Thematik, nämlich „Dünkelflöte“. Ich hab zuerst gedacht, es handelt sich um einen ironischen Begriff für Luisa Neubauer, aber nein, es geht ums Eingemachte in Sachen Energiewende.

Wenn man bedenkt wie oft unser Landesvater in der letzten zeit die Richtung gewechselt hat

Markus Söder hat diese Woche angekündigt, Bayern wolle jetzt in die Elektrolyse von Wasserstoff einsteigen und dadurch Windenergie speichern. Die umgekehrte Reaktion ist mir aus dem Chemieunterricht noch als „Knallgas- Experiment“ in eindrucksvoller Erinnerung. Wenn man bedenkt, wie oft unser Landesvater in der letzten zeit die Richtung gewechselt hat, darf man gespannt sein, was beim Wasserstoff- Experiment am Ende heraus kommt.

Und was ist mit der Gerechtigkeit? Ist es in Ordnung, Niederbayern zu verwindradisieren, weil die Metropole München Strom braucht? Am Ende kommt es da analog zum historischen Haberfeld- Treiben zu einem Haberfeld- Kleben der renitenten Landbevölkerung. Nicht ganz zu unrecht. Ausgehend vom Verursacherprinzip müssten die Windräder schließlich hauptsächlich in München stehen. Das könnte ein lustiges Rotieren werden. Schornsteine zu Windrädern!

Es ist also ganz schön was zu entscheiden und in einem Jahr ist Landtagswahl. Da ist der Druck enorm. Ein Glück, dass wir nicht in Berlin sind. Da ist jedes Jahr Landtagswahl. Unter so einem Druck hätte Bayern wahrscheinlich mehr Windräder als Quadratmeter.