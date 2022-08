Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wespen

So ging ich auch dieses Jahr ergebnisoffen in die Wespenzeit: „Vielleicht sind sie ja dieses Jahr ganz anders und nett“ dachte ich mir und hoffte, so etwas wie Freundschaft mit den Wespen wäre möglich. Und wirklich, die ersten Wespen Anfang Juli empfand ich noch durchaus als „Sommerboten“. Aber jetzt, Ende August, nach Wochen voller Rumgewedel und „Hau ab“ und „Autsch!“ mag ich Wespen wieder so wenig wie jedes Jahr. Gäbe es nicht nur Ameisenbären sondern Wespenbären, ich wäre jeden Tag in irgendeiner Tierhandlung.