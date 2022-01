Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weltuntergangsuhr

Gestern feierte die Weltuntergangsuhr ihren 75. Geburtstag. Eine gute Nachricht, besonders, wenn man bedenkt, dass die Welt ihren Untergang seither schon 75 mal überlebt hat. Das ist doch was!

Wäre sie nicht 1947 in den USA erfunden worden, könnte die Weltuntergangsuhr direkt die ur-deutscheste aller Erfindungen sein. German Angst als Zifferblatt.

Ihre Zeiger standen seit ihrer Erfindung noch nie woanders als im letzten Drittel der Stunde, 1947 startete sie um 7 Minuten vor 12 und jetzt steht sie, - wie könnte es anders sein - wenige Sekunden vor Mitternacht, dem Weltuntergang also.

Dabei bleiben die zeitmessenden Apokalyptiker in den USA eine Antwort schuldig: Was das Ende der Menschheit mit dem Ende der Welt zu tun haben sollte? Womöglich geht für unseren Planeten das Leben dann ja erst so richtig los…