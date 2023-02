Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weiberfasching - Vom Sinn im Unsinn

Als öffentlich-rechtliche Stimme der Vernunft ist es mir ein gebührenfinanziertes Anliegen Ihnen, liebe Bayern2-Hörerinnen und Hörer Orientierung zu bieten. Was, wenn ich kurz larmoyant werden darf, nicht immer ein Vergnügen ist im Dschungel des Zeitgeistes. Ich formuliere daher unverfänglich: Heute ist Donnerstag - und zwar den ganzen Tag.

Historisch gesehen wird’s fix verfänglich: Früher sagte man nämlich zum Donnerstag vor Aschermittwoch „Altweiberfasching“. Tatütata! Alt. Plus Weib. Ist gleich: respektlos. Also lieber nur Weiberfasching? Irgendwie auch überholt, denn längst geben Frauen sich nicht mehr damit zufrieden an nur einem Tag im Jahr ein itsybitsy Macht zugestanden zu kriegen. Das dann nur dazu genutzt wird den Vorgesetzten symbolisch zu entmannen. Um nichts Anderes ging es ja beim limonadenseligen Krawatte Abschneiden. Dergestalt Bürohumor ist zurecht passé. Die meisten Frauen mögen Penisse im Allgemeinen. Und der zivilisierte Mann von Welt weiß die Vorteile der Gleichberechtigung viel zu sehr zu schätzen, als dass er das närrische Weiberzechen paternalistisch als normal „verkehrte Welt“ mit gönnerhaftem Lächeln über sich ergehen lässt.