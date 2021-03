Ende der Welt - Die tägliche Glosse Was bleibt, wenn reformiert wird..?

Aber so ist das eben in diesen reformatorischen Zeiten. Da ist Veränderung die Währung Nummer eins. CSU-Abgeordnete unterschreiben plötzlich Ehrenerklärungen, dass sie niemals finanzielle Vorteile aus dem Verkauf von Medizinprodukten erzielt haben. Bloß gut, dass die Kanzlerin diese Woche ihren groben Osterschnitzer gemacht hat, sonst müssten womöglich alle Abgeordneten demnächst unterschreiben, dass sie noch nie irgendeinen Fehler gemacht haben.

Die weiße Weste als der Wahlkampfschlager 2021. Das war nicht immer so. Grade in Bayern. Die CSU, das war jener Haufen, der sich um alles - und zwar wirklich um alles - gekümmert hat. Natürlich auch um sich selbst. Die Wähler haben ihre Stimme der CSU gegeben und sie nie wieder zurück bekommen. Das hat aber niemand schlimm gefunden, weil man von der CSU ja viele andere Sachen bekommen hat: Straßen, Schulen und Atomkraftwerke. Segnungen des Fortschritts.

Im Grunde war Demokratie in Bayern eine Art Heilsversprechen, geknüpft an die Allmacht der CSU. Womit wir bei der katholischen Kirche wären. Dort haben Reformversprechungen zur Zeit ja auch Konjunktur. Zumindest in Deutschland. Alles soll offener, transparenter und demokratischer werden… und die Rolle der Frauen… und überhaupt. Klingt ja erst mal gut. Aber was steht am Ende? Zwei evangelische Kirchen in Deutschland. Offen, transparent, aber auch entzaubert und marginalisiert. Nicht- Regierungsorganisationen mit angeschlossener Glaubenskrabbelgruppe, die Werte predigen, für die man keine Kirche braucht. Blöd gelaufen.