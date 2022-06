Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warum sind wir so unzufrieden?

Sie müssen jetzt ganz stark sein. In den kommenden drei Minuten herrscht vor allem eines: Die Farbe grau. Draußen scheint zwar die Sonne von einem blauen Himmel, aber Sie sollten sich nicht zu früh freuen. Von Spanien her kommt die Monsterhitze und dann wird es bald unerträglich heiß. Mindestens 30 Grad, wenn nicht noch mehr. Und dann werden wir wieder schwitzen und stöhnen und schimpfen. Dabei hatten wir uns doch erst von der letzten Kälte erholt und den Regenschauern. Da haben wir auch schon geschimpft. Und dann kommt es noch toller: Wenn nämlich die Hitze der nächsten Kaltfront weicht, schüttet es wieder aus Kübeln und der Hagel zerschlägt die Scheiben und die Blumen und das Gemüt.

Das erinnert mich an die Erzählung einer Bekannten. Ihre Großmutter lebte weit weg in einem anderen Bundesland, sie selbst mit ihren Eltern aber in Bayern. Als Kind besuchte man die Großmutter nicht allzu oft. Und wenn die Familie dann dort war, erzählte die Oma von all den Menschen, die wieder gestorben waren. Das Kind war schwer beeindruckt und dachte, in welcher schlimmen Gegend die Oma doch leben musste. Nur Tod und Unglücke.