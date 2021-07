Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warnungen

Bei zurückreisenden Urlaubern, die mit dem Auto im Stau stehen, werden jetzt Coronaschnelltests durchgeführt. Positiv Getestete müssen sich sofort im Auto in Quarantäne begeben und werden mit einem Kran auf den Grünstreifen hinter die Leitplanke gesetzt. Die Insassen, der sich in direkter Umgebung befindenden Autos gelten als Kontaktpersonen und müssen ebenfalls auf den Grünstreifen. Cabriofahrer, wegen der ungeschützten offenen Umgebung und der höheren Ansteckungsgefahr, können sich nach einer Woche nicht freitesten. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Das auch noch. Der ADAC warnt die Bayern vor einem Super- Stau- Wochenende. Als wären wir nicht schon alarmiert genug. Wenn sie heute ein einfaches Haushaltsgerät erwerben, sind sie von der seitenlangen Lektüre der Warnhinweise so ermüdet, dass sie es bis zur eigentlichen Gebrauchsanweisung gar nicht mehr schaffen.

Nicht nur Karl Lauterbach warnt: Die Inzidenzen steigen - gut moderat, aber prozentual kann man schon eine Panik draus machen. Von 1 auf 2 ist nichts. Halt, doch! Sind 100% und das klingt definitiv nach vierter Welle.

Angesichts der ADAC- Warnung steht jetzt wohl zu befürchten, dass am Wochenende jeder, der auch nur an einer roten Ampel anhalten muss, das bereits als Teil des angekündigten Superstau-Wochenendes in Bayern interpretiert und auf social media postet, woraus dann andere wieder ableiten, dass alles immer noch schlimmer wird und man am besten gar nicht mehr aus dem Haus geht.

Aber auch das ist nicht ungefährlich. Schließlich passieren die meisten Unfälle in den eigenen vier Wänden. Vor Stürzen, Schnittwunden, Verbrennungen, Stromschlägen und Vergiftungen daheim kann gar nicht laut genug gewarnt werden. Also am besten das Bett nicht mehr verlassen. Aber auch das birgt Gefahren: Bewegungsmangel, Muskelschwäche, Motivationsabfall, um nur vor den offensichtlichsten zu warnen. Und essen muss man ja auch ab und zu. Nur was?

Nirgendwo kann man mehr falsch machen als bei der Ernährung. Fett, Kohlehydrate, ganz besonders der Zucker. Und dann die Verpackungen. Essen ist fehlerfrei schier nicht zu bewältigen. Und wer falsch isst, ist raus. Oder gehört zumindest nicht mehr zu den Guten.

Vor einem Aufstehen mit dem falschen Fuß wird ausdrücklich gewarnt

Wozu warnt man schließlich, wenn dann doch jeder macht, was er will oder was er für richtig hält? Im Grunde muss ich vor meinem letzten Satz auch schon warnen. Ich habe ausschließlich das generische Maskulinum „er“ verwendet, obwohl ich doch alle Menschen gemeint habe. Vorsicht Ausgrenzungsgefahr!

Dem deutschen Wesen kommt all das sehr entgegen. Wir wollen unbedingt die Besten unter den Guten sein. Drum wollen wir gewarnt sein und sehnen uns nach Regeln. Möglichst umfassende Regularien, die auch noch festlegen, mit welchem Fuß wir in der Früh das Bett zu verlassen haben. Vor einem Aufstehen mit dem falschen Fuß wird ausdrücklich gewarnt.

Was stand diese Woche im Zweitklass- Zeugnis der Tochter eines Freundes? Sie verdient besondere Würdigung für das konsequente Einhalten von Regeln. Mir wäre weitaus wohler, wenn die Kinder lernen würden, Regeln konsequent zu hinterfragen. Wie sagt man im Puppentheater: Der Kaschperl wird von unten geführt und die Marionette wird von oben gelenkt.