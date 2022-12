Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warntag

„Ich kann nur warnen“. Wenn man diesen Satz hört, denkt man unweigerlich an wen? Richtig, an unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Oskar Lafontaine hat ihn deswegen einmal eine „Heulboje“ genannt und noch bösere Menschen nahmen die Formulierung sogar als Selbst-Eingeständnis Lauterbachscher Unfähigkeit: „ich kann nur warnen“ im Sinne von „sonst nichts“. Wie gesagt, sehr böse Menschen.

Seit Donnerstag um 11 Uhr sind wir jedoch alle gewarnt. Schließlich war Bundeswarntag und da haben uns unsere Behörden gewarnt, dass momentan kein Grund zur Warnung besteht. Also akut, versteht sich. Ansonsten natürlich schon. Dafür braucht es allerdings keinen Warntag, da reicht eine ganz normale Nachrichtensendung vollkommen aus. Energie, Inflation, Krieg, Klima, das Übliche halt.

Ein Ziel des Bundeswarntages war ja, die Bevölkerung für Warnungen zu sensibilisieren. Das hat mir gefallen, weil das ja beim Wetter schon seit langer Zeit ganz hervorragend klappt. Auf Hitze folgt Regen, dann Wind und Schnee, dann wieder Regen und schließlich Hitze. Und vor allem werden wir gewarnt.

Neulich hatte ich eine - wörtlich - „mittlere Kältewarnung“ auf meinem Handy, wohlgemerkt bei plus sechs Grad, verbunden mit dem Hinweis: „ergreife sofort Maßnahmen!“. Ich war komplett überfordert. Was sollte ich tun? Moonboots, Skianorak, Thermounterwäsche? Um dann ins Schwitzen zu kommen und sich anständig zu verkälten? Oder meine Nachbarn informieren? Panisch an der Tür läuten, sagen „oh mein Gott, es hat sechs Grad!“ und mich komplett zum Deppen machen?

Wen warnen dann die vor mir? Schließlich ist der Grad zwischen Wachsamkeit und Wahnsinn ein schmaler. Deshalb wurde am Warntag ja auch darüber aufgeklärt, dass eine der wichtigsten Fragen bei Warnungen immer ist: „wer warnt!“. Warnt Sie Ihre Bank vor Kapitalverlust, so will sie Ihnen womöglich nur ein neues Finanzprodukt andrehen. Oder ein anderes Beispiel: Zur Zeit wird ja wieder mal viel vor dem Weltuntergang gewarnt. Wo es doch nicht ganz zu Unrecht heißt, der Weltuntergang ist der Größenwahn der Depressiven. Insofern muss man auch vor Warnungen warnen. Was für den einen eine Katastrophe ist, ist für den anderen ein Geschäft. Denken Sie an zerschmissene Fenster und Glaser. Von Krieg und Wiederaufbau ganz zu Schweigen.

Und so passt es doch geradezu perfekt, dass auf den Warntag am 8. Dezember welcher Tag folgt? Der Anti- Korruptionstag am 9. Dezember. Also heute. Der soll das Bewusstsein für Korruption schärfen, also für gekaufte Entscheidungen - passt das nicht perfekt zu den WM- Viertelfinalspielen in Katar!? Vor einer Beteiligung an solchen Ereignissen kann man nur warnen. Bloß gut, dass wir Deutschen damit nichts zu tun haben.