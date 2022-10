Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warm anziehen

Sollte der Bundestag jetzt seine Heizung durch Thermounterwäsche ersetzen, müssen wir alle damit rechnen, dass bei lebhafteren Debatten nicht nur Beschimpfungen hin- und herfliegen, sondern auch arktische Gänsedaunen. Hoffentlich keine Angora-Kaninchen. Olaf Scholz könnte die Regierungsgeschäfte natürlich auch vorübergehend unter einer Rettungsfolie weiterführen oder die Ampel bis zum Frühjahr auf Rot schalten, aber ob sich Christian Lindner diesem Licht aussetzen will, ist fraglich. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Seien wir ehrlich, früher war der Rollkragenpullover die Dienstkleidung von Psychotherapeuten, Sektenführern und Theaterdramaturgen. Sie alle sind ja auf warme Worte angewiesen und haben von jeher viel um den Hals. Manche sogar Kaschmir.

Das gilt jetzt auch für französische Politiker, allen voran Präsident Emmanuel Macron: Wegen der Energiekrise läuft er neuerdings gern im Pulli rum. Die Seiden-Krawatten hat er offenbar mit den Sommerreifen einlagern lassen, vermutlich von O bis O, von Oktober bis Ostern. Sollten Sie ihn allerdings demnächst mit Schneeketten um den Hals sehen, könnte es sein, dass die Gasvorräte doch nicht ganz bis April reichen.

Gut, Helmut Kohl ist vor gut dreißig Jahren auch mal in der Strickjacke unterwegs gewesen und kam damit erst in den Kaukasus und dann ins Bonner Haus der Geschichte, aber doch nur, weil die DDR damals so fusselte. Mit den Temperaturen hatte das nichts zu tun. Sollte der Bundestag jetzt seine Heizung durch Thermounterwäsche ersetzen, müssen wir alle damit rechnen, dass bei lebhafteren Debatten nicht nur Beschimpfungen hin- und herfliegen, sondern auch arktische Gänsedaunen. Hoffentlich keine Angora-Kaninchen.

Olaf Scholz könnte die Regierungsgeschäfte natürlich auch vorübergehend unter einer Rettungsfolie weiterführen oder die Ampel bis zum Frühjahr auf Rot schalten, aber ob sich Christian Lindner diesem Licht aussetzen will, ist fraglich. Da wird er wohl das Solarium oder auch Fangopackungen vorziehen, die könnten am Rednerpult ja statt dem obligatorischen Wasserglas bereitgehalten werden. Und natürlich warme Socken und Bademäntel.

Vielleicht strickt Angela Merkel gegen Putin ja auch ein paar Pulswärmer. Wer sich aus beruflichen Gründen länger im Bundestag aufhalten muss, sollte entweder mit einem Schlafsack ausgestattet werden oder mit Glühwein. Beides zusammen lässt die Opposition dampfen, fördert die Durchblutung der Regierungsbank und gibt Zwischenrufen eine aparte Note von Zimt und Orange. Wir machen es uns in der Politik schon noch irgendwie gemütlich, auch ohne Rollkragenpullover.

Dienstreisen an die Grünen-Basis

Pelze sind natürlich absolut verpönt, außer der Eisbär lebt noch und hat von Natur aus Knöpfe. Dann könnte Annalena Baerbock damit sogar Dienstreisen an die Grünen-Basis machen, die bekanntlich weitgehend vergletschert ist, seit die Atomkraftwerke weiterlaufen. Selbst der kantige Robert Habeck ist schon ganz abgeschliffen, aber was genau unter den Eismassen passiert, wird sich herausstellen, wenn das Geschiebe wärmere Gefilde erreicht hat und die grünen Parteikarrieren krachend ins Meer stürzen. Sechs Siebtel befinden sich ja bekanntlich immer unter Wasser, weshalb viele Bürger so überrascht sind, wenn sie Politiker-Lebensläufe von unten sehen.