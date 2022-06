Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Gipfeln, Gästen und Gastgebern

Die im Sinne demokratischer Teilhabe am Diskurs höchst begrüßenswerte Errungenschaft der sogenannten sozialen Medien kann der schwerwiegenden Bedeutung politischer Gipfeltreffen eine ausgleichende Perspektive aus unverstellter Volksnähe hinzugesellen.

Wie ernst die Lage oder der Anlass auch ist, stets können aufmerksame Beobachter aus der Mitte der Wählerschaft ihre Kritik loswerden, zum Beispiel am Gipfel-Protokoll und seiner Umsetzung beim G7-Treffen in Elmau.

Kritische Anregungen und Verbesserungsvorschläge finden sich jetzt im Netz zuhauf. Da sind die 6 „wichtigsten Staatschefs“ der Welt, die die bayerische Staatskanzlei in Bayern in den social media begrüßte, ohne dass Kanzler Scholz mit von der Partie gewesen wäre. „Der sei ja schließlich der Gastgeber“, hieß es auf Nachfrage von höchster bayerischer Position aus. Das klang, als schwebte Scholz wie ein Geist über den Wassern, auch wo er nicht zu sehen ist, und konnte damit nicht aus der Welt schaffen, dass der Kanzler vielleicht auch gern zu sehen gewesen und vor allem in Bayern begrüßt worden wäre. Wie es seinerzeit die gleichfalls hanseatische Kanzlerin bei Elmau 1 auch geschafft hat.