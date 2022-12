Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Geldsäcken und Goldbarren

Im Hof eines Mailänder Prominentenkindergartens stehen zwei fünfjährige Mädchen in ihren adretten Nerzmäntelchen beieinander. Fragt die eine: „Sind deine Eltern eigentlich auch in dieser sozialistischen Partei?“ Antwortet die andere: „Nein, wir waren schon vorher reich.“

Dieser Witz beschreibt den Anfang der Neunziger Jahre, als in Italien ein bis dato beispielloser Schmiergeldskandal das Parteiengefüge aus Sozialisten, Christdemokraten und Kommunisten hinwegfegte. Damals ertappte die Staatsanwaltschaft manche Schmiergeldnehmer dabei, als sie gerade versuchten, große Mengen von Bargeld in ihrer Badewanne zu verbrennen, ins Sofa einzunähen oder aufzuessen.

Dieses typische Berufsrisiko des Hehlers – „wohin mit der Sore, wenn die Polente vor der Tür steht?“ – scheint nun auch an der Spitze des EU-Parlaments aufzutreten. Hunderttausende Euro in bar, in Plastiktüten höchst flatterhaft untergebracht, künden, in den Räumen einer stellvertretenden Parlamentspräsidentin, von hoher Beweglichkeit in Angelegenheiten politischer Repräsentation.