Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Belastungsgrenzen und Naschkatzen

Nicht nur wir Menschen kommen immer mehr an unsere Belastungsgrenze, sondern auch Stromnetze, Krankenkassen und Koalitionen. Doch was kommt hinter der Belastungsgrenze? Neuwahlen, Friedrich Merz. Und was hat das alles mit Naschkatzen zu tun? Eine Glosse von Astrid Himberger.

Haben Sie eigentlich auch Lieblingsworte? Also ich finde das Wort Naschkatze schön - das ist vorne süß und hinten flauschig, oder das Wort tollpatschig, die Kombination aus toll und patschig gefällt mir. Wobei mir allerdings nicht klar ist, was patschig eigentlich alleine bedeutet. Aber das Wort klingt lustig.

Weniger lustig sind zum Beispiel Worte wie Kopfweh, Stau oder Last. Ja die Last, die klingt schon so als ob sie eine Tonne wiegt. Sagt man ja auch die Last wiegt schwer. Deswegen heißt es ja auch Lastkraftwagen oder Lastenfahrräder. Wobei interessanterweise bei den Lastenfahrrädern es oft darum geht die Kinderlast von a nach b zu bringen. Wobei Kinder natürlich keine Last sind. Davon abgesehen, dass sie jede Menge Geld, Zeit und Nerven kosten.

Egal. Zurück zum Wort Last. Das ja noch schwerer wiegt, wenn man die Vorsilbe „be“ verwendet. Dann heißt es belasten. Und derzeit sind wir ja alle ganz besonders belastet: Ukrainekrieg, Gasknappheit, Corona und schlechtes Wetter zur Wies‘n, wo soll das noch hinführen? Und es ist ja nicht nur so, dass wir Menschen belastet sind, sondern immer mehr Dinge kommen an ihre Belastungsgrenze. Wobei ich sagen muss, dass meine persönliche Belastungsgrenze oft schon erreicht ist, wenn morgens um 6.30 Uhr der Wecker klingelt.

Mittlerweile stehe aber nicht mehr nur ich kurz vor meiner Belastungsgrenze, sondern auch Stromnetze, Krankenkassen und energieintensive Betriebe. Und keiner weiß so genau, was auf der anderen Seite der Grenze ist. Und ich fürchte bei Stromnetze könnte es ganz schön düster hinter der Belastungsgrenze sein.

Ein Entlastungspaket nach dem anderen

Und da die Bundesregierung nicht will, dass Dinge und Menschen Grenzen überschreiten, zimmert sie in Windeseile ein Entlastungspaket nach dem anderen. Das hat den Vorteil, dass wenn irgendjemand, der mal belastet war oder ist, und die Regierung es nicht wusste, er einfach im nächsten Paket an die Reihe kommt.

So ging es Studenten und Rentner, die wurde zunächst vergessen und werden nun im dritten Paket bedacht. Ich freue mich übrigens schon auf Entlastungspaket vier, fünf und sechs. Und rate allen, die sich belastet fühlen dringend der Bundesregierung Bescheid zu geben. Nicht das noch jemand vergessen wird.