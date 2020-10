Ende der Welt - Die tägliche Glosse Verpackungsmüll

Zu 100 Prozent kompostierbar und grundwasserneutral stand auf der Küchenrollenverpackung. An dem Tag hat es geregnet. Die vierte Rolle konnte gerade noch gerettet werden. Die drei anderen bewiesen in der Pfütze das sie wirklich sehr saugstark sind. Als der Rest der Verpackung dem Wertstoffkreislauf zugeführt wurde, fiel das Kleingedruckte auf: Achtung wasserlöslich! Eine Glosse von Helmut Schleich.

Heute gibts mal eine Nachricht, mit der wirklich niemand rechnen konnte. Halten Sie sich fest: Der Verpackungsmüll-Berg in Deutschland wächst unaufhörlich. 2018 waren es 227,5 Kilo pro Kopf. Diese Zahl kam jetzt aus dem Umwelt-Bundesamt. Das ist so etwas wie das Robert-Koch-Institut, nur halt für Müll.

Drum ist die ausgegebene Strategie im Kampf gegen den Müll ähnlich genial, wie die Rezepte des RKI gegen die Seuche. „Verpackungen sollen vermieden werden, bevor sie überhaupt anfallen!“ Sensationell. Wären Sie da drauf gekommen? In Zukunft werde ich jetzt also mein Mineralwasser unverpackt heim tragen. Ich weiß zwar noch nicht wie ich das machen werde, aber ich helfe auf jeden Fall, Müll zu vermeiden. Nicht das am Ende das Umwelt-Bundesamt zu Maßnahmen greift, die sie sich vom RKI abgeschaut haben: R-Werte, 7-Tage Inzidenzen, statt Schutzmasken eine Schandmasken-Pflicht für Müllverursacher und am Ende einen Lockdown bei der Müllabfuhr. Zuzutrauen ist unseren Bundesbehörden derzeit alles.

Florian Pronold, genau, DER Florian Pronold von der SPD. Wenn Sie sich einmal gefragt haben, „was ist aus dem eigentlich geworden?“: Der ist Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Nach seinem erfolglosen Versuch hochdotierter Bauakademie-Direktor in Berlin zu werden, ist dieser Posten für ihn so etwas wie eine Restmülltonne für die gescheiterte Karriere. Und als ebensolcher Staatssekretär hat er zum Thema Müll verkündet: Man muss Verpackungen eben öfters verwenden, dann schrumpft der Müllberg. Klingt nach Patentrezept.

Angenommen, Sie bestellen was im Internet und das kommt verpackt in einem Karton. Dann müssen Sie diesen Karton eben wieder verschicken, dann ist er mehrfach verwendet. Und wenn Sie keinen online- Handel betreiben, und folglich nichts zu verschicken haben, dann verschicken Sie den Karton halt leer. Zum Beispiel ans Bundesumweltministerium. Dann kriegt ihn der Pronold und der kann dann seine gescheiterten Karrierepläne hineintun. So findet jeder Topf seinen Deckel.

Wann ist das Einweg-Verpackungskind in den Brunnen gefallen? Vor dreißig Jahren? Oder noch früher?

Noch was sagt das Bundesumweltministerium: „Wenn im Handel nicht deutlich mehr Mehrweg angeboten wird, dann muss man eben über verbindliche Quoten und Vorschriften nachdenken!“ Klingt ja erst mal nicht schlecht. Aber man beachte den Zeitpunkt! Wann ist das Einweg-Verpackungskind in den Brunnen gefallen? Vor dreißig Jahren? Oder noch früher? Und jetzt kommt der Brunnenbesitzer und sagt, wenn da noch mal einer reinfällt, dann müssen wir doch mal über ein Schutzgitter nachdenken.

Warum erinnert mich das so fatal an Corona, Jens Spahn und unsere Kanzlerin? Ich fürchte, die haben wirklich keinen Plan, aber das immerhin konsequent in allen Bereichen. Dafür regieren sie halt einfach gern. Das ist doch auch was.

Eben alles eine Frage der Perspektive.