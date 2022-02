Ende der Welt - Die tägliche Glosse Veitshöchheim

Mit Bräuchen verhält es sich genauso wie mit Verträgen: Sie sind einzuhalten. Ohne wenn und Aber. Gut, bei Bräuchen stimmt das nicht ganz, weil in den letzten zwei Jahren eigentlich so gut wie kein Brauch eingehalten wurde, der mit Menschenansammlungen verbunden ist. Aber jetzt geht’s wieder los. Und zwar gleich auf dem Gipfel des Frohsinns, in Veitshöchheim. Dort treffen heuer wieder Politik und Humor, um zu überprüfen, ob Kabarett und Kabinett überhaupt noch zu unterscheiden sind.

Seitens der Politik tut man das vermeintlich Nötige und maskiert sich. Markus Söder gelingt das am passendsten. Mit einer FFP2- Maske, die ein fränkischer Rechen ziert. Joachim Herrmann kommt als Sheriff, wie eh und je. Mal sehen, wie lange der Stern noch hält… Martin Hagen - das ist der von der FFP, pardon FDP, gibt den Che Guevara und Katharina Schulze zeigt sich als Kleopatra, also als ägyptisch- mazedonische Königin verkleidet.

Das sollte sich ein weißes, blondes Kindergartenkind in woken, grün regierten Bezirken deutscher Großstädte mal erlauben. Da gäbe es statt der Faschingsgaudi wahrscheinlich ein Elterngespräch unter dem Motto „rassistische Stereotypen sind so was von 80er“, aber egal. Veitshöchheim ist ja kein Kindergarten. Im Gegenteil. Viele sagen, es handelt sich dabei um die beste Karnevals- Fastnachts- und Faschingsveranstaltung der Republik, deren satirische Spitzen deutlich schärfer sind als die des Nockherbergs. Wie dem auch sei, zumindest findet sie zum passenden Zeitpunkt statt. Im „Fasching“, wie ich als Altbayer sage.

In München nimmt man’s da nicht so genau

In München nimmt man’s da nicht so genau. Da sagt man den Fasching ab, was kaum einer merkt, weil es ihn de facto eh nicht gibt und verlegt den Starkbieranstich auf den Sonntag nach Ostern, verbunden mit dem Hinweis, dass ein anschließender Ausschank ans Volk wohl heuer gar nicht stattfinden wird. Das wurde von Traditionalisten bereits scharf kritisiert. Dabei verkennen die das alte Wort von Franz Josef Strauß: „Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren.“

Und da stellt sich spätestens nach dem Münchner Missbrauchsgutachten die Frage: Ist katholisches Brauchtum überhaupt noch tragbar? Oder anders gefragt: Darf man aus der Kirche austreten und anschließend Klosterbier trinken? Vom moralischen Standpunkt aus betrachtet undenkbar.

Gut, jetzt ist Paulaner kein Klosterbier mehr. Aber ein Mönch ist auf dem Salvator-Krug! Den Bruder Barnabas hat man schon vor etlichen Jahren abgeschafft. Jetzt auch noch den Starkbieranstich aus der Fastenzeit herauszulösen und ausgerechnet auf den weißen Sonntag zu legen ist doch das deutlichste Zeichen um zu sagen: Wir haben eine weiße Weste.