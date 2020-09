Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vagabundierende Feindbilder

Des is schon der Wahnsinn im Moment. Die einen feinden die anderen an, weil sie während Corona feiern. Die Maskenträger regen sich über die Massträger bei der "WirtshausWiesn" auf und die Nicht-Maskenträger regen sich über alle Maßen auf. Jetzt denken sie mal an den Lockdown zurück. Der war nicht schön, aber man hatte wenigstens seine Ruhe und das Feindbild war gleichermaßen für alle: Das leere Klopapierregal. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Vor hundertfünfzig Jahren, da war die Sache klar. Das ultimativ Böse, das war der Franzose. 1870 war man sich da in Deutschland nahezu einig. 1914 auch noch. Später hat man sich dann angefreundet, weil das Böse ja dann der Russe war. Auch da war man sich weitgehend einig. Die Feindbilder wechselten zwar, aber doch in gemächlichem Tempo.

Heute ist das ganz anders. Die Corona-Feindbilder wechseln täglich, das Tempo ist atemberaubend, nicht nur, wenn man eine Maske trägt. Zuerst waren es die Urlauber. Deserteure, geflohen an sonnige und zumeist leere Strände, statt sich an der Heimatfront im bayerischen Wald oder in der Rhön dem Nahkampf mit dem Virus zu stellen. Grade so, als würde eine weltweite Pandemie ausgerechnet an Ländergrenzen zu stoppen sein.

Aber egal. Bevor die Diskussion überhaupt geführt werden konnte, hatte das Feindbild schon gewechselt. Eine 26-jährige angebliche Superspreaderin in Garmisch war über Nacht zum Monster mutiert. Ein Haberfeldtreiben ungekannten Ausmaßes war bereits im Gange, Innenminister und Ministerpräsident in der ersten Reihe mit dabei, bis sich herausstellte, dass die Spreaderin gar nicht gespreaded hatte.

Zum Glück startete just zu diesem Zeitpunkt in München die Wirtshaus-Wies’n. Jetzt waren alle 15 - 34-Jährigen DAS Böse. Glücklich jene, die schon 35 sind. Sie gehören nicht mehr zu jenem verabscheuungswürdigen Mob, der die Frechheit besitzt, doch glatt zu feiern! Dass sie dabei angeheizt wurden von allerlei Anzapf-Schlegel schwindenden Promis im Trachtengewand und einem Medienhype gewaltigen Ausmaßes rund um die Nicht-Wiesn 2020: geschenkt.

Die Menschheit dürstet nach Feindbildern, besonders in unübersichtlichen Zeiten

Konnte ja keiner ahnen, dass die vereinten „ozapft is’"-Rufe, die letzten Samstag werbeträchtig durch die Stadt hallten, von manchen böswillig als Aufforderung zum Trinken missverstanden wurden. Da muss jetzt hart durchgegriffen werden. Hilft ja nichts. Während die Promis womöglich schon die Social-Media-Posts fertig haben, in denen sie die pure Dummheit jener beklagen, die saufend und feiernd durch die Stadt ziehen und dabei auch noch den Eindruck machen, sie freuten sich des Lebens.

Die Menschheit dürstet nach Feindbildern, besonders in unübersichtlichen Zeiten. Und viele haben wir ja nicht mehr. Sexismus, Rassismus, Nationalismus, alles überwunden. Die Mohren sind abmontiert, die Sprache ist durchgegendert, alles bestens geregelt. Böse sind die, die sich nicht an unsere Regeln halten. Die gehören weg. Ohne wenn und aber. Auf der Strecke bleiben dabei freilich Mass und Ziel. Ersterer ist sogar schon in Quarantäne!

Eben alles eine Frage der Perspektive.