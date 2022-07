Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urlaubsreif

Endlich Ferien! Dieses Gefühl, das sich bei uns Bayern regelmäßig Ende Juli einstellt, dürfte vermutlich auch Markus Söder umtreiben. Denn beim einstigen Corona-Superstar mit bis zu 95% Zustimmung läuft es seit einiger Zeit ziemlich unrund.

Genauer gesagt seit der letzten Bundestagswahl, und die liegt fast ein Jahr zurück. Undank ist eben der Welten Lohn und das, wo doch Markus Söder einen völlig neuen Politiker-Typus erfunden hat, extra für sich. Den Dienstleistungs-Ministerpräsident, der den Wählern jeden Wunsch von den Augen abzulesen vorgibt.

Wenn die Menschen sagen, sie wollen Auto fahren, dann wird Bayern asphaltiert, bis die letzte Biene ausgestorben ist, beklagen sich die Wähler dann: „oh, jetzt haben wir im Sommer gar keine toten Insekten mehr auf der Windschutzscheibe!“, dann kommt der Dienstleistungs-Ministerpräsident Söder und pappt die zerbatzten Bienen einzeln wieder drauf. Das lief bestens, bis, ja bis die Grünen in Berlin das Ruder übernahmen. Seither durchpflügen statt schwarzer, grüne Phrasendreschmaschinen das Land und verbreiten den Öko-Populismus ihrer Klientel. Dann noch der Krieg, Putin und das Gas, da müssen irgendwann auch die dicksten bayerischen Dämme brechen.

Söder braucht Urlaub. Nur wohin? Haidach in Österreich wäre doch was. Ein Besuch bei unserem bayerischen Gasvorrat, sofern ihn die Bundesregierung auch uns in Bayern gibt und ihn nicht in Berlin Mitte verbrennt.

Die Gegend ist übrigens schön. Mattsee, Wallersee. Da lässt sich’s urlauben. Aber wie beliebt ist Markus Söder in Österreich? Womöglich lässt man ihn, wenn überhaupt, nur per Blockabfertigung ins Land. Oder er fährt mit dem 9- Euro-Ticket. Das wäre sogar hilfreich für ihn, weil im Regionalzug der gängige CSU- Slogan derzeit in vollendeter Weise umgesetzt wird: „Näher am Menschen“.

Das 9-Euro-Ticket ist ja nichts anderes als der Beweis dafür, dass es der Bahn nicht an Fahrgästen fehlt, sondern an Zügen, Personal und Schienen.

Und so fliegt dem Söder auch noch die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte um die Ohren. Angesichts des Desasters um die 2. Stammstrecke in München wird sich der Markus in den letzten Tagen sicher ab und zu gefragt haben, wo eigentlich der Scheuer Andi ist, wenn man ihn mal brauchen könnte. Zumindest als Watschenmann.

Mal ehrlich. Dass bei der 2. Stammstrecke, einem Projekt mit mehr als fraglichem verkehrlichen Nutzen, die Kosten explodieren würden, das war doch von vorne herein klar. Ein S-Bahn-Ring wäre tausend mal gescheiter gewesen. Warum baut man dann so was? Antwort: Weil man angefangen hat.

Ich bin für eine Umwidmung in eine archäologische Ausgrabungsstätte. Fundstück: Ein Milliardengrab aus den frühen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Das könnte sich der Söder stolz ans Revers heften.