Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urlaub oder doch Grenzüberschreitung?

Wegen Uneinigkeiten ging der Familiengipfel schon in die zweite Urlaubswoche. Italien, nein, Corona-Hotspot. Frankreich, Spanien auch Corona Hotspot und viel zu weit weg. Nordsee oder Ostsee total überlaufen, keine Strandplatzgarantie dafür Corona-Garantie. Man einigte sich dann darauf, die letzten drei verbliebenen Tage Urlaub, am Baggersee zu verbringen. Am zweiten Tag schlug die Corona Warn App an. Es folgten Tests und dann zwei Wochen Quarantäne. Balkonien kann so schön sein! Eine Glosse von Helmut Schleich.

Jens Spahn kommt nach Bayern. Nicht als Söder-Nachfolger, nein, er macht Urlaub am Tegernsee. Mal sehen, wie sie ihn dort empfangen. In letzter Zeit hat man ja in manchen Teilen Oberbayerns auf Touristen eher allergisch reagiert. Aber vielleicht gibts dagegen mittlerweile einen Impfstoff. Keine Ahnung.

Urlaub in Deutschland, das ist ja heuer die Devise. Aber wo? An die Ostsee wollen sehr viele. Sogar die Quallen. Die sind dort so zahlreich wie seit Jahren nicht mehr. Wenn’s brummt, dann brummt’s eben.

Der Söder will an die Nordsee. Vielleicht wollen ja deswegen alle an die Ostsee. Nein. So wahnsinnig beliebt wie der zur Zeit ist, müssten ihm seine Fans eher nachreisen. Deshalb bleibt zum Beispiel der Seehofer daheim. „Ich fahre seit 25 Jahren nicht in den Urlaub“, hat er gesagt, der Horst. Vielleicht liegt’s ja daran… Ab und zu mal ein bisserl raus, das tut schon gut. Wobei man sagen muss, heuer verhält er sich genau richtig, der Bundesinnenminister. Nichts ärgert den Virus mehr, als wenn man ganz daheim bleibt. In den eigenen vier Wänden. Freizeit-Quarantäne statt Risiko-Urlaub sozusagen.

Die Bundeslandwirtschaftsministerin, die Julia Klöckner, ist da wiederum ausgesprochen mutig. Die fährt nach Frankreich um Freunde zu treffen. Gut, womöglich muss sie da sogar noch weiter weg. Urlaub auf dem Bauernhof wäre jedenfalls bestimmt die falsche Option. Aber immerhin riskiert sie eine Reise in ein anderes Land und damit eine Grenzüberschreitung. In Schleswig- Holstein könnte ihr das unter Umständen zum Verhängnis werden. Dort hat nämlich die Bildungsministerin diese Woche verkündet: Wer in Risikogebieten urlaubt und dann quarantäne- bedingt nach den Ferien nicht in der Schule erscheint, gilt als unentschuldigt und muss mit Bußgeld rechnen. Sauber…

Die Urlaubsreise als möglicher Straftatbestand

Dabei müsste man doch bei dem enormen Lehrermangel im Grunde froh sein über jeden Schüler, der NICHT in die Schule kommt. Interessant ist der Ansatz aber schon: Die Urlaubsreise als möglicher Straftatbestand. Das hätte man sich vor Corona auch nicht vorstellen können. Also, außerhalb der DDR.

Wenn man sich übrigens die Kommentare unter solchen Meldungen anschaut, stellt man fest, die Bevölkerung geht da mit, gelinde gesagt. Ein Bußgeld als Strafe wird da höchstens verlacht. Alle Kosten selber tragen, keine Behandlung, wegsperren, das ist der gallige Atem aus dem Volksmund. Die Leute sind offenbar bereit für die Diktatur, nur die Politik macht nicht mit. Aber noch ist Corona ja nicht vorbei.

Eben alles eine Frage der Perspektive.