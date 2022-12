Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Untergang der Ansichtskarte

Vielfarbige, verwelkende Verlierer der Digitalisierung unseres Daseins: Ansichtskarten. Also nicht die teuren Glückwunschdinger, designt nach allen Regeln der Kunst, im passenden Kuvert, die auch nach dem Fest noch ein mittellanges Nachleben an Fensterbrett, Pinnwand oder Kaminsims haben. Die Sprüche, die die bringen, sind oft wirklich witzig, weswegen sie auch entsprechend kosten in High-End-Papeterien, und sich trotzdem halten können auf dem Markt, Papiermangel hin oder her.

Von Gott verlassen aber scheinen die kitschig und surreal nachkolorierten Motive vom jeweiligen Urlaubsort zu sein: Oft völlig vereinsamt hängen sie heutzutage, am Ende aller kommerziellen Anziehungskraft, alleine auf dem Drehständer, und wo einst ganz Stapel nach Motiven geordnet Karussell fuhren, vertrocknen sie, die Ränder aufgebogen und dem Gilb ausgeliefert.

In einem früheren Jahrhundert ging oft ein ganzer Urlaubsnachmittag für sie drauf, wenn die Verwandtschaft einigermaßen ausgedehnt war. Tanten, die man jahrelang nicht gesehen hatte, bekamen ordnungsgemäß den Kurzortswechsel mitgeteilt, in verdächtig großzügiger Handschrift. Schnell voran kam, wer die Postleitzahlen im Kopf hatte, was damals noch öfter als heute vorkam.

Versatzstücke wie „Hier ist es schön. Das Essen ist gut. Wir gehen jeden Tag im Meer baden.“ dienten bei totaler Einfallslosigkeit als letzte Ausflucht, für die die Empfänger dann beherzte Glück- und Segenswünsche entschädigten. Das Selfie hat diese Form der Gebrauchspoesie ersetzt.

Keiner hat mehr Briefmarken im Angebot

Aber wenigstens muss sich heute niemand mehr dafür entschuldigen, dass die Karten erst nach der Heimkehr vom Urlaub auf den Weg gebracht werden, es war ja ein einziges Türklinkenreichen zwischen Museen und Kirchen, jede Momentaufnahme – erstaunlich oft von den eben servierten Mahlzeiten – ist im nächsten Nu zugestellt. Touristische Ansichtskarten, die vielfach wirken, als hätten sie nicht die geringste Aussicht, einst in Antiquariaten aufzutauchen, sind längst auch in anderer Hinsicht benachteiligt.