Ende der Welt - Die tägliche Glosse Unsterblichkeit

Unsterblich werden? Probieren kann man es… ob durch Gänseblümchenblüten im Kaffee, das Kürzen von Spaghetti oder feinstes Wurstwasser als Aperitif am Abend – darüber werden die Urenkel noch in tausend Jahren reden und allein das macht einen ja schon fast unsterblich. Eine Glosse von Martin Zöller.

Unlängst sahen wir im Fernsehen eine Dokumentation über den ägyptischen Pharao Tutenchamun und den Fund seines Grabes im Tal der Könige. Eine Erkenntnis aus dieser Doku um auch noch Jahre oder Jahrtausende nach dem Tod bedacht zu werden, braucht man entweder Geld und Macht wie der Pharao, muss unglaublich gut oder böse oder zumindest so kreativ sein wie mein Freund C., denn C. ist es jetzt gelungen, was vielen Müller Mayrhubers der Weltgeschichte nicht gelingt: Er ist unverwechselbar geworden.

Er hat jetzt ein Markenzeichen, so wie früher Karl Lauterbach, der mit der Fliege oder wie Thomas Gottschalk, der mit den verrückten Klamotten. Das Markenzeichen meines Freundes C. ist, mindestens genauso kultig. Wie ich lernen durfte, schneidet C. nämlich Zitronen ins Weißwurstwasser.

Natürlich erzählte er rundherum eine Geschichte, warum es so toll ist, wenn sich Zitronen-Nuancen mit dem Wurstwasser zusammen in eine höhere geschmackliche Sphäre katapultieren. Ja ja, in Wirklichkeit will er nur unsterblich werden, damit noch in hundert Jahren seine Ahnen sagen „der Opa C., das war der verrückte Hund mit den Zitronen im Weißwurstwasser“.

Zugegeben, inzwischen hat meine Recherche ergeben, dass das wohl doch mehr Urenkel über ihre Urgroßeltern sagen können. Will sagen, dass mit den Zitronen im Wurstwasser ist fast schon im Mainstream angekommen. Ja sogar, es gibt fast nichts mehr was ungeeignet erscheint um mit Weißwürsten zusammen im Wasser zu liegen. Ein Bund Petersilie, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren oder - na klar - Ingwer. Spätestens in einem Jahr wird es Empfehlungen geben, Weißwürste in mit Kurkuma verfeinerter Hafermilch zu kochen.

Ich werde nun an meiner eigenen Unsterblichkeit arbeiten. Ein erster Schritt - siehe Zitronen im Wurstwasser irgendwelche kleinen Dinge mit kleinen Zusätzen größer machen, als sie eigentlich sind.

Ist das nicht romantisch?

Beim Kaffee machen werde ich künftig Gänseblümchenblüten dazu mischen. Da werden nämlich die floralen Aromen besonders schonend in den Kaffee hinein gedampft. Mittags werden die Spaghetti jeweils um einen halben Zentimeter gekürzt, weil sie dann genau 24,5 Zentimeter lang sind und damit so lang wie die Füße meiner Göttergattin. Ist das nicht romantisch?