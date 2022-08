Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wetter-Rauswurf

Gut, dass der aufgebrachte Minister seine Wetterkundler nur entlassen hat, er hätte sich ja auch ein Beispiel nehmen können am griechischen Gott Apoll. Der ließ den Überbringer einer schlechten Nachricht einst nur noch krächzen, was die ungarischen Wetterberichte auf Dauer etwas erkältungsanfällig gemacht hätte.

Feuerwerk in Székesfehérvár

Orbán steht ja bekanntlich ungern im Schatten, weshalb er momentan auch in Kroatien weilt. Da kann er wegen der felsigen Küste weder ein Wässerchen trüben, noch die Adria verfinstern, denn dort tummeln sich gerade strahlend weiße Riesenquallen. Die Frage ist natürlich, was jetzt mit den 40.000 Raketen passiert, die mangels Feuerwerk in Budapest übriggeblieben sind. Sie könnten die nächsten 2000 Jahre über Orbáns Geburtsort Székesfehérvár leuchten, was politisch unverfänglich wäre, denn Weise aus dem Morgenland schaffen es garantiert nicht über die EU-Außengrenze.