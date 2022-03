Ende der Welt - Die tägliche Glosse Und dann ist es Essig mit'm Senf

Also nicht jetzt gleich, aber ab Herbst, da könnte es zu Lieferausfällen kommen, wenn der Krieg in der Ukraine nicht schnell zu Ende geht, warnen die Senfhersteller.

Zyniker werden jetzt sagen, na und, „wenn der Senf aus ist, dann nehm ich eben Ketchup“. Aber spätestens, wenn zur Weißwurst in einer bayerischen Wirtschaft die Ketchup- Flasche auf den Tisch kommt, werden selbst hartnäckige Fans von Fusion Food, also der hippen, internationalen Mix-Kulinarik, zu Traditionalisten. Die Weißwurst nicht nach zwölf und nur mit süßem Senf. Punkt.

Und der Senf- Verbrauch sinkt in Deutschland kontinuierlich! Grade noch 805 Gramm pro Kopf waren es 2020. Wenn da der Hamster grade sowieso am hamstern ist, was läge da näher, als ihm einen Senf zum Sonnenblumenöl und den Nudeln mit in die Backen zu schieben?