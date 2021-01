Ende der Welt - Die tägliche Glosse Umzug

Umzüge sind schon was Eigentümliches. Da war man jahrelang in einer Wohnung daheim und wenn man dann bei der Übergabe so durch die leeren, frisch gestrichenen, neutral- weißen Räume geht, dann fühlt man sich an dem Ort doch wieder fremd. Man ist sozusagen aus den eigenen vier Wänden hinaus- geweißelt und der Nachmieter kann von Null starten.

Anders gestaltet sich der Fall, wenn man als Nachmieter ins Weiße Haus in Washington einzieht, vor allem, wenn der Vormieter Donald Trump geheißen hat und nicht gerade für guten Geschmack bekannt war. Weil so ein US- Präsident, der lässt ja beim Auszug alles liegen und stehen. Oder haben Sie Bilder gesehen vom Umzug der Trumps? In einen Hubschrauber sind sie gestiegen, das ja. Aber was kann man im Hubschrauber schon mitnehmen? Ein paar sehr lange Krawatten vielleicht und den Golfschläger, aber sonst?

Das weiße Haus wird also quasi möbliert übergeben und vor allem kontaminiert, heißt’s. Angeblich soll alles voller Coronaviren sein weil der Trump keine Maske getragen hat. Drum muss man jetzt im gesamten Gebäude - halten Sie sich fest - die Luft austauschen! Man könnte auch sagen „lüften“, aber „Luft austauschen“, das klingt einfach viel spektakulärer. Eine „fresh- air- challenge“ sozusagen. Ich trau’s den Amis zu! Dass sie in riesigen Säcken in den Wäldern Alaskas reinste Frisch- Luft einfangen und ins Weiße Haus fliegen. Luft, die noch nie zuvor ein Mensch geatmet hat. Für die neuen Mieter nur das Beste.

Aber was macht man mit dem Trump seinem Karma? Das muss ja erst recht raus aus dem Haus, wenn jetzt nach dem Spalter der Versöhner einzieht. Das könnte man mit Räuchern probieren. Natürlich vor dem Lüften, sonst ist’s wieder ganz schwierig mit der Frischluft. Und vielleicht ist es ja gar nicht so klug, alles Trump- Karma rauszuräuchern aus dem weißen Haus. Es könnte ja durchaus sein, dass es unter Biden doch nicht so optimal läuft wie jetzt noch alle denken. Dann könnte er sich wenigstens auf das schlechte Karma seines Vorgängers rausreden.

Die Außenfarbe fürs Weiße Haus liefert übrigens eine Firma aus Bayern

Und der Jüngste ist er ja auch nicht mehr, der Biden. Also beide Biden. Sie auch nicht. Sind die dem Haus überhaupt noch gewachsen. 132 Zimmer, 35 Bäder, 147 Fenster. Das ist schon eine Ansage für den Hausputz. Am Ende lassen sie’s erst recht verkommen. Hausen nur noch in einem Kammerl und sagen: „uns doch wurscht.“

Da gehört ein Mietvertrag her, in dem alles geregelt ist: Kündigungsfristen, Sorgfaltspflicht und Endrenovierung. Die Außenfarbe fürs Weiße Haus liefert übrigens eine Firma aus Bayern. Also indirekt hätten wir auch was davon.