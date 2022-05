Ende der Welt - Die tägliche Glosse Typisch Franken

Wo kann man schon eine Schlachtplatt’n an einer Seenplatte essen? Das geht nur in Franken. Home of unserem geliebten Landesvater. Und damit die Franken wissen wie schön sie es haben, was sie gerne Essen und welches Lebensgefühl sie haben, haben sie jetzt eine Ausstellung bekommen. Dort kann der Franke lernen, wie Franken ist. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Was würden Sie sagen? Was ist typisch fränkisch? Bocksbeutel? Bratwurst, Lebkuchen? Das Wirtshaus im Spessart, Adidas oder das Festspielhaus in Bayreuth? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit dieser Woche die bayerische Landesausstellung 2022 in Ansbach. Die Frage geht freilich schon viel früher los: Was ist überhaupt Franken?

Historisch betrachtet ist Nürnberg eine freie Reichsstadt und Würzburg Fürstbistum. Sprachlich betrachtet gehört Aschaffenburg nicht mehr dazu, Meiningen und der ganze südthüringische Raum bis zum Rennsteig hingegen schon. Es scheint sich also um ein äußerst komplexes Gebilde zu handeln.

Wie gut, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der uns hier Orientierung geben kann. „Franken ist ein Gefühl“, hat er bei der Eröffnung der Landesausstellung am Mittwoch gesagt. Das stimmt. Gerne mal auch ein Gefühl des sich-zurückgesetzt-Fühlens gegenüber den fast präpotent auftretenden Oberbayern.

Das fängt bei der Kunst an. In Würzburg ist es vielen ein Ärgernis, dass sich das fürstbischöfliche Herzogschwert aus dem Mittelalter seit der Säkularisation in München befindet. In München weiß kaum jemand, dass es da ist. Ignoranz pur. Zumindest aus fränkischer Sicht.

Oder der Frankenwein. Einen Bocksbeutel halten viele schicke Münchner für ein angestaubtes Getränk aus Omas Zeiten, während sie sich irgendwelchen Prosecco oder Lugana, der Trauben mitunter nur vom Hörensagen kennen soll, zu allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten literweise reinstellen.

Noch was hat er übrigens gesagt, der Herr Söder bei der Ausstellungseröffnung:„Der Franke ist gern daheim.“ Damit hat man in Altbayern gar kein Problem. Zumindest so lange, wie der Franke daheim bleibt.

Denn das ist wiederum etwas, was die vermeintlich so selbstbewussten Altbayern seit über 200 Jahren wurmt. Dass sie angesichts der hohen Frankendichte in den bayerischen Behörden angeblich von Franken regiert, wenn nicht gar beherrscht werden.

Dabei ist der Franke da einfach nur konsequent

Der derzeit amtierende Ministerpräsident ist dabei geradezu die Spitze dieses riesigen Eisberges. Und ein Ministerpräsident aus den Kolonien, das geht rein gar nicht!

Dabei ist der Franke da einfach nur konsequent. Jeder Landesteil darf einmal den Regenten stellen. Auf den ersten Schwaben in der Staatskanzlei wartet Bayern bis heute. Sauter wäre Schwabe…

Angesichts dieser Aussicht wird man sich in München beim Söder womöglich doch auf ein verbindendes und allumfassendes fränkisch-Altbayerisches „basst scho“ geeinigt haben.

Das wäre auch ein schöner Titel für die Landesausstellung gewesen: „Basst scho.“ Denn schließlich ist dieses im 19. Jahrhundert entstandene Bayern auch im 21. Jahrhundert ein Vorbild für die Welt. Ein heterogener aber letztlich komplett befriedeter Vielvölkerstaat.