Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tour de France

Wenn an diesem Wochenende die 109. Tour de France beginnt, dann werden hier in Deutschland wieder viele die Nase rümpfen über die sogenannte „Apothekenrundfahrt“. Denn nichts macht der Deutsche lieber, als griesgrämig daneben sitzen und blöd daherreden, wenn es die Nachbarn lustig haben. Gut, die Polizei holen fehlt noch, aber das würde in dem Fall wohl wenig bringen.

Wer so einen Nachmittag in einem französischen Dorf noch nie erlebt hat, wo man sich mit Campingmobiliar auf der Straße versammelt und kollektiv auf den einen, sehr kurzen Moment wartet, in dem gut 150 Radfahrer wie ein Bienenschwarm an einem vorbei brausen um dann anschließend den Rest der Etappe in der Bar im Fernsehen zu Ende zu verfolgen, der kann nicht verstehen was da dran sein soll. Ein Volksfest, das sich im Juli drei Wochen durch Frankreich bewegt und noch dazu nichts kostet.

Gut, es gibt auch sportliche Aspekte. Einer ist zum Beispiel, dass das deutsche Team aus Raubling in Oberbayern kommt und einen Russen als Kapitän hat, der sich, meines Wissens, öffentlich noch gar nicht von Putin distanziert hat.

Ein Glück, dass der Rennstall Hansgrohe in Raubling sitzt und nicht in München. Dort würde der Oberbürgermeister den russischen Fahrer gewiß in die Knie zwingen wie im März den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker.

Ich freue mich schon auf den „worst case“, dass der Russe aus Raubling einen deutschen Etappensieg holt. Am Ende noch bei der Etappe am 7. Juli in der Gegend von Verdun. Ich denke, für diesen Fall ist Trauerbeflaggung angeordnet.

Im Unterschied zum Russen Wlassow ist Jan Ullrich übrigens bei der Tour weiterhin unerwünscht. Auch 25 Jahre nach seinem inzwischen aberkannten Toursieg verzeiht man ihm sein Doping nicht. Gecancelt aus handfesten Gründen.

Wäre Karl Lauterbach Rennleiter, würden die Tests den Fahrer vermutlich 3 Euro kosten

Die braucht’s heute nicht mehr. Du musst nicht mehr mit Pharmaka vollgepumpt die Berge hinauf treten um ausgeladen zu werden. Heute reicht dafür schon, wenn die Frisur nicht zur Hautfarbe passt. Stichwort Hannoveranerin mit Dreadlocks. Oder ein falscher Witz auf Twitter und schon musst Du einen Monat lang auf Dein Gehalt bei der Washington Post verzichten. So ändern sich die Zeiten.

Das mit dem Doping bei der Tour soll übrigens stark nachgelassen haben seit Ullrichs Zeiten. Auch, weil alle Fahrer regelmäßig getestet werden. Gratis.

Wäre Karl Lauterbach Rennleiter, würden die Tests den Fahrer vermutlich 3 Euro kosten. Außer man hat Symptome. Einen Etappensieg zum Beispiel. Aber wenn Lauterbach wirklich Rennleiter wäre, dann wäre die Tour auch keine große Schleife durch Frankreich sondern ein Massensprint in immer wieder die selbe Sackgasse.