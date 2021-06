Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tattoo

Und in der Tat gibt es beeindruckende Tattoos, keine Frage. Ich habe mir nur damals schon gedacht, in meiner Jugend: das kriegen die NIE wieder weg… Und da waren das meistens noch schlechte Mini- Tätowierungen, die sich manche in der Schule selber mit Zirkel und Tinte in langweiligen Unterrichtsstunden auf den Unterarm gepiekst haben. Gut, heute kann man sie weg lasern, die Tattoos. Aber erstens kostet das Unsummen und zweitens: Wie schaut die Haut danach aus? Am Ende wie so eine verwitterte graue Hauswand, von der man eine Leuchtreklame abmontiert hat. Ist schon hart. Aber so ist es halt mit Bildern, die unter die Haut gehen und nichts anderes sind ja Tattoos.