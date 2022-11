Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tagesschau ohne Schlips

Bisher war die „Tagesschau“ ja nicht gerade für ihre Jogginghosen-Mentalität bekannt. Womöglich tragen die Sprecher bei wichtigen Meldungen jedoch künftig Goldkettchen statt Krawatte und kratzen sich zur Betonung an herausragenden Körperstellen. Der Teleprompter muss ja nicht gleich durch Tattoos ersetzt werden, obwohl es was für sich hätte, wenn Konjunkturberichte künftig von den Muckis an den Oberarmen abgelesen würden. Wahlweise könnten die Sprecher zur Belebung des etwas angestaubten Formats langweilige Texte über die neueste Kabinettssitzung auch von Flaschenetiketten ablesen, zwischen den Schlückchen natürlich. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Bei der „Tagesschau“ verzichten sie neuerdings auf eine Krawatte, allerdings nur in den Nachtausgaben. Als nächstes werden die Sprecher wohl völlig von den Socken sein, wenn der entsprechende Trend anhält, und von da bis zu den Badeschlappen ist es dann wirklich nur noch ein ganz kurzer Weg durch die einschlägigen Mode-Magazine. Ob dadurch auch die Nachrichten lässiger werden, wird sich erweisen.

Bisher war die „Tagesschau“ ja nicht gerade für ihre Jogginghosen-Mentalität bekannt. Womöglich tragen die Sprecher bei wichtigen Meldungen jedoch künftig Goldkettchen statt Krawatte und kratzen sich zur Betonung an herausragenden Körperstellen. Der Teleprompter muss ja nicht gleich durch Tattoos ersetzt werden, obwohl es was für sich hätte, wenn Konjunkturberichte künftig von den Muckis an den Oberarmen abgelesen würden. Wahlweise könnten die Sprecher zur Belebung des etwas angestaubten Formats langweilige Texte über die neueste Kabinettssitzung auch von Flaschenetiketten ablesen, zwischen den Schlückchen natürlich.

Dazu passt dann auch ein Kapuzenpulli, besser bekannt als Hoodie. Der hätte den Vorteil, dass sich die Sprecher vermummen können, wenn die Weltlage wieder mal danach ist. Sonnenbrillen allerdings sind wohl keine Alternative, schließlich reden wir bis auf Weiteres nur von den Nachtausgaben. Auch T-Shirts mit nicht tagesaktuellen Botschaften wie „Ich lasse Bier verschwinden, was ist deine Superkraft?“ oder „Besoffen ist man erst, wenn man am Boden liegt und sich festhalten muss“ empfehlen sich einstweilen nicht als Fernsehstudio-Outfit. Die Texte könnten gerade nachts fälschlicherweise mit den schwankenden Aktienkursen oder Gleichgewichtsstörungen beim Klima in Zusammenhang gebracht werden.

Spielkarten oder bunte Strandcocktails

Wenn die Nachrichten schon zeitgemäßer werden sollen, sind lustige Kopfbedeckungen und abgefahrene Frisuren immer noch der seriösere Weg zum Wetterbericht. Überhaupt stellt sich die Frage, wie viele offene Hemdknöpfe das „Tagesschau“-Publikum bereit ist zu akzeptieren. Ist in Höhe der Brusttasche Schluss, oder erst am Bauchnabel? Und welche Auswirkungen hätten aufgerollte Ärmel auf die Glaubwürdigkeit des Senders? Politiker wollen damit ja gemeinhin zeigen, dass sie anpacken können. Nachrichtensprecher wohl eher, dass sie keine Manschetten haben, nicht mal vor indischen Eigennamen.