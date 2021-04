Ende der Welt - Die tägliche Glosse T- Rex Söder

Aussterben muss man, dann wird man richtig populär. Davon kann jeder Saurier ein Lied singen. Der Tyrannosaurus Rex zum Beispiel. Vor dem fürchten sich manche Leute heute noch, obwohl es ihn schon seit 60 Millionen Jahren nicht mehr gibt. Und dass jetzt rausgekommen ist, dass er viel langsamer war als bisher angenommen, wird daran wahrscheinlich nichts ändern.

Anders ist es zum Beispiel beim Markus Söder. Dem ist diese Woche sogar der Laschet davon gelaufen. Damit hat er eher nicht gerechnet, nachdem er in der CDU wochenlang gewütet hat wie ein ausgebrochener T- Rex im Jurassic- Park. Als er dem Laschet dann am Montag seine Unterstützung zugesagt hat, wollen jedenfalls erfahrene Söder-Beobachter gesehen haben, dass es dabei aus seinen Ohren gedampft hat.

Für uns Bayern bedeutet das nichts Gutes. Der geschlagene T- Rex will zeigen: „Wo ich hinregiere wächst kein Gras mehr!“ Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich so eine Art Söder- Geiseln, die belegen sollen, dass in Bayern alles viel besser ist. Der Überbietungswettbewerb in Sachen Infektionsschutzgesetz läuft ja bereits.

So wie es halt sein Vorbild Strauß auch gemacht hat, nachdem er in Bonn den Kürzeren gezogen hatte. Von dem ist der Satz überliefert, er fühle sich im bayerischen Landtag wie „ein Eisbär in der Sauna - völlig fehl am Platze!“.

Gut, der Eisbär ist vom Aussterben bedroht, der Strauß ist ausgestorben, aber was bedeutet das für den Söder? Fühlt sich der jetzt wie ein T- Rex im Naturhistorischen Museum? Präpariert, ausgestopft und mit funkelnden LEDs in den Augen als Kinderschreck in die Ecke gestellt? Oder erklärt ihn Markus Blume zum Dinosaurier der Herzen? Nein. Nur weil der T- Rex langsamer war als vermutet, war er ja nicht erfolglos. Er hat immerhin Millionen Jahre auf der Erde gelebt. Und die CSU hat letzten Herbst erst ihren 75. Geburtstag gefeiert… Da kann schon noch was kommen.

Da wird ab jetzt hinter jedem Eck in Berlin ein Söder stehen

Und der T- Rex hat seine Beute ja gehetzt. Das heißt, er lauert, treibt die Beute dann in die Enge und wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann packt er zu. Das ist ja das Problem für die CDU und den Laschet. Da wird ab jetzt hinter jedem Eck in Berlin ein Söder stehen und - je nach Lage - sagen „hätt’ ich anders gemacht“ oder „war meine Idee“.

Und wenn die Grünen bei der Bundestagswahl ihren ultimativen Veggieday erleben und dabei die Union als Juniorpartner verspeisen, wird ihnen der T- Rex aus München ganz gemächlich „guten Appetit“ wünschen.