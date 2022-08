Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stumpfe Messer

Kaum ein Ärgernis im Urlaub ist ja vorhersehbarer als stumpfe Küchenmesser in der Ferienwohnung. Oder haben Sie schon mal irgendwo auf dieser Welt scharfe Messer in fremden Küchenschubladen angetroffen? Sehen Sie.

Alle Jahre wieder quält man sich mit Schneidgeräten, die sich Messer nennen, aber noch nicht mal in der Lage sind, eine Zwiebel in Ringe zu schneiden.

Nicht ins Handgepäck!

Die Glosse "Ende der Welt" läuft immer am Ende des aktuellen Morgenmagazins radioWelt (6.00 bis 8.30 Uhr) um 8.25 Uhr auf Bayern 2. [ BR Podcast - Podcast - Ende der Welt - Die tägliche Glosse ]

Erfahrene Ferienwohnungs-Urlauber nehmen deswegen ihre eigenen Küchenmesser mit. Falls mehrere Ferienköche das Gemüse schnippeln sollen, ist es ratsam, keine frisch geschliffenen Messer einzupacken. Sonst ist der Griff nach der Notapotheke nicht weit. Und, noch wichtiger: Die Messer in den Koffer und nicht ins Handgepäck, andernfalls sind sie beim Check-In ganz schnell weg. Man könnte ja Übles damit vorhaben.

Das argwöhnte am Wochenende eine offenbar sehr misstrauische Passantin fernab jedes Flughafens, nämlich in Bamberg. Sie sah einen Mann mit mehreren Messern aus einem Hotel kommen und alarmierte die Polizei. Die kamen und legten ihm Handschellen an. Stellt sich heraus: Es war gar kein durchgeknallter Attentäter, sondern der Messer-Schleifdienst.