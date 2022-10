Ende der Welt - Die tägliche Glosse Steuersegen

Na also, wer sagt’s denn. Es gibt auch noch gute Nachrichten. Der Staat darf in den nächsten Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen als vorausgesagt. Bis zu 160 Milliarden. Es ist eben doch nicht für alle schlecht, wenn die Preise steigen. Schließlich ist es erstens die Mehrwertsteuer, die die Einnahmen nach oben treibt. Und zweitens die Tatsache, dass die Leute trotz Krise weiterhin fleißig in die Arbeit gehen.

Schon wieder ein Doppelwumms also. Dieses Mal allerdings anders rum. Die Bürger helfen dem Staat. Wenn man bedenkt, wie viele Geschenke uns der Staat in den letzten Wochen gemacht hat, können wir uns beim Staat schon auch einmal erkenntlich zeigen und ihm die Steuermehreinnahmen von Herzen gönnen. Als Kinder hätten wir in so einem Fall gesagt: „Schenken, schenken wieder holen ist gestohlen!“. Drum haben wir als Kinder auch meistens nur Sachen verschenkt, die wir selber nicht mehr gebraucht haben.

Der Staat ist da anders. Der kann alles brauchen. Deswegen hat er ja in der Geschichte auch schon so gut wie alles besteuert. Kaffee, Sekt, Glücksspiel. In Köln bringt die Sex-Steuer der Stadt gut 800000 Euro im Jahr ein. Nach der französischen Revolution gab es eine Fenstersteuer, die auf die Zahl der Fenster in der Wohnung abzielte. Was haben die Leute gemacht? Richtig. Fenster in der Wohnung zugemauert. Mauern gegen den Staat hat damals eine ganz andere Bedeutung gehabt. Portugal hat diese Steuer übrigens 2016 im Rahmen der Immobiliensteuer wieder eingeführt. Für Fenster mit besonders schöner Aussicht. Bei „Fenster zum Hof“ denkt seit dem an der Algarve niemand mehr an Hitchcock sondern alle an ihre Steuerersparnis. Den freien Blick aufs Meer muss man sich eben leisten können.

Wer weiß, was unserer Ampelregierung als nächstes einfällt

Wer weiß, was unserer Ampelregierung als nächstes einfällt. Wer Fenster hat, macht sie früher oder später auch auf. Und das ist wegen der Energiekrise diesen Winter nicht drin. Also eine Fenstersteuer. Je mehr Fenster man hat, desto steiler steigt die Steuer an. Somit wäre eine Fenstersteuer auch gleich noch eine Vermögensteuer durch die Hintertür. Die könnte man auch noch gleich besteuern, die Hintertür. Das könnte wiederum für die Grünen teuer werden, wenn man bedenkt, wie viele Hintertüren die im letzten Jahr benutzt haben um ihrer eigenen Moral zu entkommen.

Die größte Hintertür bleibt jedoch die Steuerhinterziehung. Angeblich macht die bis zu 160 Milliarden Euro im Jahr aus. Und da muss ich aus aktuellem Anlass sagen: So einen Betrag schaffen Starköche und Fußball-Präsidenten nicht allein. Das geht nur, wenn alle zusammenhalten. Und bei der Taxiquittung geht’s los.