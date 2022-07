Ende der Welt - Die tägliche Glosse Staatliche Elster

Was wäre also für den Staat näher gelegen, als sein elektronisches Steuerportal ausgerechnet „Elster“ zu nennen. So viel Selbsterkenntnis und Ehrlichkeit hätten manche dem Staat vermutlich gar nicht zugetraut. Aber auch Elstern kann man überfordern. Indem man ihnen zum Beispiel zumutet, in 4 Monaten 6,5 Millionen Grundsteuererklärungen allein in Bayern zu erfassen, sprich 54.000 pro Tag. Da stürzt selbst die diebischste Elster ab.