Ende der Welt - Die tägliche Glosse Spitzenfrauen

Jetzt will also auch die CDU eine Frauenquote. Hat ja heute fast jeder. Sogar vom Bartverein Oberau wurde eine verlangt. Und das ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Schließlich steht im Grundgesetz schon seit über 70 Jahren, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.

Aber aller Merkelismus und jedwedes Kramp- Karrenbauertum kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die CDU mit dem besagten Bartverein ein Problem teilt: in beiden Vereinen gibt es für eine verbindliche Quote schlicht zu wenig Frauen. Beim Bartverein liegt das in der Natur der Sache. Bei der CDU könnte man das ändern. Hat der aus Thüringen gesagt. Dieser Mike Mohring. Gut, der dürfte mit seinem Nachnamen in Deutschland eh bald nicht mehr salonfähig sein, von wegen „Mohr“ und so - muss er sich halt in PoC- Ring umbenennen, People - of- colour- Ring, dann verbliebe er vielleicht im Ring, der Mohr- Ring.

Aber davon unabhängig sagt er, man muss den Frauen in der CDU eben mehr Teilhabe am Parteigeschehen ermöglichen. Mit Videokonferenzen zum Beispiel. Gut, „Videokonferenzen“, das sagt momentan jeder, bis März haben wir ja auch noch gedacht, wir brauchen Schulen, Schmarrn, da tut’s die Videokonferenz genauso.

Und da sagt der Mohring eben, mehr Videokonferenzen wären gut für die Frauenquote in der CDU, weil durch Videokonferenzen könnten Frauen Familienarbeit und Parteiarbeit zusammenbringen. Praktisch aus der Waschküche heraus an der Kreisverbands-Sitzung teilnehmen. Das isses! Da merkt man schon, dass es sich bei der CDU doch einfach um eine konservative Partei modernsten Zuschnitts handelt. Mutti macht den Haushalt und wenn ihr dabei noch Zeit für eine eigene politische Meinung bleibt, kein Problem!

Dabei fehlt’s ja der CDU an der Spitze momentan keineswegs an Frauen: Die Mutti Merkel ist sogar die Lieblings- Ikone des aufgeklärten links-grünen Bürgertums, die Flinten- Uschi Boss in Brüssel und Annegret Schrott- Panzerschieber äh… Kramp- Karrenbauer Verteidigungsministerin! Nur was kommt danach? Merz, Laschet, Spahn? Dann wohl eher Markus Söder als Kanzlerkandidat und Quotenmann. Der macht das, dem graust’s vor nichts. Der hat ja auch unter Stoiber gedient. Und er würde mehrere Quoten gleichzeitig bedienen:

1. ein Mann als Kanzleri

2. ein Bayer als Regierungschef in Berlin

3. als Bayer ein Franke … und Protestant.

Weil die Frauenquote, das ist ja nur der Anfang

Es gibt heute viele Geschlechter: nicht binäre Personen, von den PoCs hatten wir's schon, nicht ableisierte Personen, vulgo Behinderte genannt und so weiter. Da kommt was zu auf die Parteien… Zumal ja letztlich die Wähler entscheiden - das auch noch!

Eben alles eine Frage der Perspektive.