Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sommerhelden - vom Gestochen-Werden

Die einen brauchen den großen Kick: Einen Tarantula-Falter oder doch zumindest eine tropische Riesenameise. Unserer Glossen-Autorin Katharina Hübel hingegen reichen schon die Mücken an den bayerischen Seen, um sich wie eine richtige Sommer-Heldin zu fühlen.

Sommer – das sind Freibadgeruch, aufgeschlagene Knie und Mückenstiche. Einzeln nichts, was man so unbedingt braucht. Aber alles zusammen – ein unwiderstehlicher Nostalgiecocktail, das Gefühl unendlicher Freiheit und glücklicher Kindheit.

Auf dem Weg in den Urlaub hat man – zumindest in der Zeit, in der es noch keine Tablets auf dem Auto-Rücksitz gab –, während der stundenlangen Autobahnfahrt Enten, Käfer und Trabbis gezählt, und auf dem Heimweg: seine Mückenstiche. Natürlich waren die immer aufgekratzt. Die Mücken-Stiche waren die Bilanz der Sommerferien, die Gold-Währung. Wer in der Klasse die meisten hatte – dessen Ferien waren unausgesprochen die erfolgreichsten. Getoppt werden konnte das nur durch einen Bienen- oder Wespenstich. Nur die Verrücktesten trauten sich das: barfuß im blühenden Klee.

Aber da kannten wir alle ihn noch nicht: Einen, der nicht nur einen Stich hat. Justin Orvel Schmidt, Wissenschaftler aus Arizona. Ursprünglich Chemiker, der einst unfreiwillig in Kontakt kam mit dem Gift von Pogonomyrmex-Ameisen. Ein ungeahnter Schmerz. Seither ist er paradoxerweise freiwillig in Kontakt mit allen möglichen Insektengiften. Und es entstand der „Schmidt Sting Pain Index“ – ein Index, mit dem Justin Orvel Schmidt bemisst, wie stark der Schmerz eines Insektenstichs ist. Auf einer Skala von 1 bis 4.

Unsere herkömmliche Wespe kriegt da eine glatte 2, immerhin. Und eine 2 beschreibt Schmidt so: „Reichhaltig, herzhaft und heiß. Als ob jemand eine Zigarre auf Deiner Zunge auslöscht“. Die gemeine Honigbiene bekommt schon eine etwas höhere Einstufung: „Wie ein abgebrochener Streichholzkopf, der auf Deiner Haut abbrennt.“ Wer glaubt, das mag unangenehm sein, der kennt Stufe 3 und 4 noch nicht. Da kommt die Ameisenwespe aus tropischen Gefilden noch relativ gut weg mit „als ob jemand einen Bohrer benutzt, um einen eingewachsenen Zehennagel freizulegen“. Stufe 4 auf dem „Pain Index“ ist schlimmer als „von der Tarantel gestochen“: Gift-Spinnen sind die Beute des mittelamerikanischen Tarantula-Falters. „Als ob jemand einen laufenden Haartrockner in Dein Schaumbad fallen lässt“, schreibt Justin Orvel Schmidt, der zumindest den Stich des Tarantula-Falters überlebt hat.

Aber ich lass mir meine Abenteuer in der bayerischen Wildnis trotzdem nicht vermiese

Danke, Justin Orvel Schmidt, dass Du für uns all diese Schmerzen aufgelistet hast. Jetzt wissen wir: Unsere kleinen Sommer-Mutproben sind maximal eine 0,5 Wert: „Enttäuschend. Eine Büroklammer fällt auf Deinen nackten Fuß“.

Aber ich lass mir meine Abenteuer in der bayerischen Wildnis trotzdem nicht vermiesen. Und wenn ich zehn Mal zurückzucke, bevor ich es schaffe, den heißen Löffel auf meine Mückenstiche zu pressen, damit sie weniger jucken, werde ich mich trotzdem immer noch wie eine richtige Sommer-Heldin fühlen.