Ende der Welt - Die tägliche Glosse Söder isst

Was isst man als bayerischer Ministerpräsident? Früher war das einfach. Haxen, Schweiners, Blut- Leber- und Milzwurscht, Knödel aller Ausprägung, so was halt.

Legendär der Spruch von Franz Josef Strauß: „In der Leberkäsetage sind wir zu Hause. Aber wir müssen uns, um erfolgreich zu sein, auch in der Champagner-Etage bewegen können.“ Was er selber ja auch ausgiebig getan hat.

Und weil das alles aber in einer Zeit stattfand, wo noch nicht jeder sein Essen geradezu manisch fotografiert und ins Internet gestellt hat, war es relativ wurscht. Rumgesprochen hat sich im Zweifel auch weniger WAS jemand aß, sondern höchsten WIE er aß.

Wenn sich jedoch heutzutage Ernährungswissenschaftler mit den auf Instagram ausgestellten Mahlzeiten von Markus Söder beschäftigen und dabei erwartbar Fleischlastigkeit, Fett- und Zuckergehalt kritisieren, dann tun sie vor allem eines: Sie gehen dem Internet-Poser Söder auf dem Leim. Denn der bettelt ja mit Fotos von Rostbratwürsten, Schäufelebraten, Schaschlik und ähnlichem nicht um Ernährungsberatung sondern zeigt Anhängern und Wählern im Wahljahr seine Verwurzelung in der Heimaterde via Speisekarte. Das ist so ähnlich, wie wenn sich DDR- Menschen noch heute durch Soljanka, Würzfleisch oder Letscho in die sozialistische Heimat zurückbeamen. Zumindest am Esstisch.

Und so kommt es, dass sich irgendeine Ernährungsberaterin medial noch darüber ereifert, wie sehr die Södersche Speisengalerie Cholesterinwerte erhöht und Gefäßerkrankungen begünstigt, während der Markus längst ein Foto mit einem lebenden Öko-Ferkel postet. Und eines darf man ja nicht vergessen: Die Fotos zeigen Essen, sie zeigen nicht, was die Überschrift suggeriert: Söder isst. Das tut er auf den Bildern nie. Womöglich fotografiert er nur die Speisen seines Gegenüber? Mästet sein Kabinett und isst selber Bowls mit Tofu und Quinoa. Da man unserem Ministerpräsidenten alles zutrauen muss, wäre das zumindest denkbar.

Und dann kommt ja noch was dazu

Und dann kommt ja noch was dazu: Seit Donnerstag sind in der EU bekanntlich Insekten als Nahrungsmittel offiziell erlaubt. Vom Mehlwurmpulver in Brot, Soßen und Schokolade bis hin zum Getreideschimmelkäfer- Ragout ist zwischen Helsinki und Palermo in Zukunft vieles möglich. Die Ökobilanz ist angeblich gut, die Nährwerte auch und für die artgerechte Haltung braucht es keine zig Hektar große Fläche, da reicht eine vergammelte Wohnung.

Noch ist Insekten-Food bei uns ein Nischenprodukt, aber das mit dem Trend kann heute schnell gehen. Was glauben Sie, wer dann als erster beim Insektenmetzger steht, sich mit einem Pfund Heuschreckenschenkel ablichtet und das Foto ins Internet stellt? Genau. Denn wer mit dem Zeitgeist surft gerät nicht in den Verdacht, auf der Brennsuppe dahergeschwommen zu sein.