Ende der Welt - Die tägliche Glosse Social distancing - auch für Bäume!

In Zeiten, in denen sich Menschen voneinander distanzieren müssen, fühlen sie sich womöglich mehr denn je von der Natur angezogen. Doch beruht das auch auf Gegenliebe? Wenn man einen Baum fragen könnte - eine Glosse von Katharina Hübel.

Menschen! Da hat man schon fast zweihundert Jahresringe um den Stamm und begreift diese Wesen immer noch nicht. Da kann ich nur meine Äste vor Fassungslosigkeit schütteln... Moment, noch kurz das Baumkrönchen richten... Also, von vorn: Ich habe eine art-untypische Verhaltensänderung bei den Menschen bemerkt. Seit kurzer Zeit ist es hier wunderschön still. Niemand mehr lässt sich blicken. Zauberhaft friedlich ist es in meinem alten Park, an diesem Ort, den sie Warschau nennen. Niemand mehr belästigt mich. Keine Köter, die mich anpinkeln. Kein Picknick-Müll um mich herum. Ich muss keine Angst mehr haben, dass mich jemand mit einem Messer aufritzt und mir irgendwelche blöden Herzchen eintätowiert.

Der einzige, der mich gerade noch ein bisschen nervt, ist der Buntspecht. Von dem ständigen Geklopfe bekomme ich Migräne. Immerhin hält er mir die Krabbelviecher vom Leib – die kitzeln so furchtbar. Echt gemein, wenn man sich nicht kratzen kann. Aber kein Vergleich zur Plage Mensch. Gern als Herde unterwegs, immer lärmend und mit Getöse. Zur Zeit sind sie ganz untypisch in ihre Wohnhöhlen zurückgezogen... Die Menschen wären jedoch nicht Menschen, wenn sie es nicht auch aus dem Verborgenen heraus schafften, mir das Leben schwer zu machen.

Gerade als ich mich fragte, was wohl ihr neues Verhalten bewirkt hat, erreichte mich die Kunde: Weil sie sich derzeit nicht zusammenrotten dürfen, suchen sie vermehrt nach Freundschaft. Nach MEINER Freundschaft. Mein Freund, der Baum! Das glauben sie allen ernstes. Und es wird noch absurder. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass mich die Menschen ausgerechnet zum BRIEF-Freund ausgerufen haben. Briefe?! Die sind aus Papier. Und Papier: Aus totem Baum. Besonders empathisch ist das nicht. „Eure Abwesenheit belastet die Bäume im Park, schreibe Ihnen“, das sei der Aufruf unter den Menschen gewesen. MICH belastet es, wenn Menschen Anwesend sind!

Noch seltsamer: Jede Mail werde beantwortet

Immerhin hat ein Mensch mal kurz nachgedacht: die Botschaften an mich sollen am besten per E-Mail geschickt werden. Solange die keiner ausdruckt, soll es mir gleich sein... Aber ob die Menschen noch alle Zweige in der Krone haben, frage ich mich trotzdem: Wie sollte mich denn elektronische Post überhaupt erreichen? Die einzige Art der Zustellung, die es in meinem Park gibt, ist per Brieftaube – wir sind hier noch voll analog. Aber was ich von Briefen halte, haben wir ja schon besprochen. „In einer Zeit der Isolation empfehlen wir euch, euch mit den Bäumen in unserem Park anzufreunden.“ soll den Menschen gesagt worden sein. Noch seltsamer: Jede Mail werde beantwortet. Also, von mir bestimmt nicht!

„Sobald die Welt wieder ihren normalen Gang geht und ihr euren Baum persönlich besuchen könnt, wird es wie der Besuch eines guten, alten Freundes sein.“ Seit wann ist denn Freundschaft eine Einbahnstraße? Und wehe, mich umarmt dann irgend so ein gefühlsdussliger Naturbursche! Eineinhalb bis zwei Meter Abstand! Was für Menschen gilt, das gilt dann bitteschön auch für Bäume.