Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ski-Grenzen

Diese Woche mal eine ganz grundsätzliche Frage: Wo sind die Grenzen? Bei Ländergrenzen in Europa zum Beispiel, da war das früher ganz klar erkennbar. Kiefersfelden Autobahn oder der Brenner - da hat jeder gewusst, da wenn ich drüber fahre, gelten andere Gesetze. Das hat man abgeschafft, drum ist es heute viel schwieriger mit den Grenzen. Womöglich ist es mit den Ländergrenzen heute ein bisserl so wie bei der Kindererziehung. Wenn’s die Nerven nicht mehr aushalten, ist die Grenze erreicht.

Nehmen Sie den aktuellen Ski-Streit zwischen Bayern und Österreich. Da sind alle genervt. Vor allem die Skifahrer, nicht zuletzt, weil sie jetzt auf bayerischer Seite schon nach dem Tagesausflug in Quarantäne müssen. Aber auch der Kurz ist vom Söder genervt. Die österreichische Tourismusministerin ist von der bayerischen Corona-Besserwisserei so genervt, dass sie jede Einmischung von Bayern in österreichische Ski- Angelegenheiten verbittet. Da ist die Grenze ganz klar erreicht.

Und der bayerische Staatskanzlei- Chef Herrmann hat’s ja auch schon eingestanden. Man will die Leute nicht ärgern, sagt er. Lebensfremde Entscheidungen will keiner, grade für die Menschen, die im Grenzgebiet leben. In Österreich zum Metzger gehen ist ok, auf die Skipiste nicht. Und die Skifahrer kann man ja ganz leicht herausfiltern, sagt der Herr Herrmann, weil man das ja schon am Auto sieht, wer beim Skifahren war und wer beim Metzger. Wenn einer zum Beispiel im Skikoffer auf dem Dach eine tote Sau hat, dann war er nur beim Metzger in Österreich. Kein Problem.

Aber was ist mit demjenigen, der zwar Ski auf dem Dach hat, aber im Auto eine Tüte mit Leberkässemmeln

Aber was ist mit demjenigen, der zwar Ski auf dem Dach hat, aber im Auto eine Tüte mit Leberkässemmeln. War der nur beim Metzger in Österreich und fährt jetzt in Bayern Ski? Also Tourenski ohne Lift versteht sich, weil die Lifte bleiben ja im Freistaat auf jeden Fall bis mindestens 10. Januar zu. Oder hat er die Leberkässemmeln nur zur Tarnung gekauft und war in Wirklichkeit zum Skifahren in Österreich? Und vielleicht hat der mit der toten Sau die ja nur deswegen auf dem Dach um seine Ski in der toten Sau zu verstecken. Also da braucht’s schon knallharte Kontrollen. Weil Bayern schließlich verhindern will, dass die Leute zum reinen Vergnügen über die Grenze fahren, sagt der Herr Herrmann.

Man kann es an den Feiertagen auch daheim schön haben. Und das ohne allein zu sein! Der Söder hat zum Beispiel gesagt, er verbringt Silvester heuer mit seinen Hunden. Wahrscheinlich teilt er sich mit ihnen sogar die Wurscht. Zuzutrauen wär’s ihm.

Eben alles eine Frage der Perspektive.