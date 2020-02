Ende der Welt - Die tägliche Glosse Senk ju for träwelling

Jetzt ist es also offiziell: Wir Deutschen können alles – außer Englisch. Das haben Forscher jetzt in einer Studie herausgefunden. Wir glauben zwar, dass wir gut Englisch können, stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil: Unser Englisch ist under all pig. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Jetzt ist es also offiziell: Wir Deutschen können alles – außer Englisch. Echt jetzt? Keine amerikanische Familie in der Münchner Fußgängerzone ist doch vor uns sicher, wenn wir endlich mal wieder unser Schulenglisch auspacken wollen. Um den armen Leuten trotz Google Maps the way to the Glockenspiel zu erklären, auch wenn sie schon direkt under the Mariensäule stehen. Our English ist schließlich pretty good!

Das ist das Problem. Wir leiden an gnadenloser Selbstüberschätzung. Das haben Forscher jetzt in einer Studie herausgefunden: Wir glauben zwar, dass wir gut Englisch können, stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil: Unser Englisch ist under all pig. Die einzigen, die finden, dass ihr Englisch ganz okay ist, sind wir. Briten, Iren, Australier und Amerikaner finden es nicht okay. Werden sie gezwungen, uns zuzuhören, it rolls them the toe nails up. (Deutschen Studienteilnehmerinnen, die anderen deutschen Studienteilnehmerinnen beim Englisch reden zuhören mussten, übrigens auch.)

Dabei geht es gar nicht um falsche Grammatik oder astreines Denglisch, so after the motto, that is me sausage. Nein, es geht um unsere Aussprache. Jetzt müssen Sie nicht gleich brutale German-Hackebeil-Sätze ausspucken, wie Chaplin im Großen Diktator. Auch müssen Sie nicht auf entwaffnende Weise ihren schwäbischen Dialekt zelebrieren, während Sie eine englische Rede bei der EU in Brüssel halten, wie Günter Oettinger. Sie müssen noch nicht mal Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn sein und das unvermeidliche „Senk ju for träwelling...“ durch die Lautsprecher schicken.

Ihr berühmt-berüchtigtes Schulenglisch reicht vollkommen, um Muttersprachler zu irritieren

Nein, Ihr berühmt-berüchtigtes Schulenglisch reicht vollkommen, um Muttersprachler zu irritieren. Da können Sie noch so sehr glauben, dass Sie das Tiii-Äjtsch drauf haben. Haben Sie nicht. Sie können also sagen: Se fämily bought a house. Oder ffe fämily. Dä femily. The family. Es wird NICHT englisch klingen. Sie sind aus Deutschland. Deshalb. Sie haben einen Akzent. Da hilft es auch nicht, eine der regionalen Ausprägungen des Englischen zu imitieren, um noch authentischer zu klingen: „Well, you know, the family bought a fucking great house in the Carolinas.“ Oder: „The Royal Family bought a descent castle in Southern Scotland.“ Jesus, nein. Nein! Wie Sie hören, macht es das nur noch komischer. Denken Sie an den Pizzabäcker aus Sizilien, der seit 45 Jahren in Südwestdeutschland lebt und so Sachen sagt wie „Willscha Du bissale piccante auf dei Pizza?“ Süß, aber nicht originale akzentfrei.

Und wissen Sie was? Eigentlich ist es auch egal. Hauptsache, Sie werden verstanden. Pfeifen Sie auf die perfekte Aussprache. Viel wichtiger ist es, die richtigen Vokabeln zu benutzen, sonst geht es Ihnen wie einst der Verfasserin, die, in den USA arbeitend und an einer Magen-Darm-Verstimmung leidend, ihrem Boss mitteilte: I have problems with my testicles. Mir tun die Hoden weh.