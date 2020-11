Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schulterzucken beim Online-Meeting

Die Kelly Family, Heidi Klum und Anton Hofreiter haben es gut: sie können im Online-Video-Meeting mit ihren Fans, Mädchen und Parteifreunden in aller Ruhe private Mails schreiben, ohne dass es jemand merkt. Denn sie haben langes Haar, das ihre Schultern bedeckt.

Für Menschen, die keine Löwenmähne besitzen oder eine ausrangierte Hardrocker-Perücke von früher, als es noch Fasching gab, wird es ab sofort ungemütlich: Vorbei die Zeiten, wo sich todlangweilige Job-Video-Calls mit der Erledigung der privaten Emailkorrespondenz überbrücken ließen, denn: Forscher aus den USA haben eine Software entwickelt, die anhand der Schulterbewegungen erkennen soll, was im Online-Meeting gerade nebenher in die Tastatur gehackt wird. Buchstabe für Buchstabe setzt das Programm die Texte zusammen, die Teilnehmer verschicken, während sie der Sitzung beiwohnen.

Angela Merkel so in der Video-Konferenz mit den Ländern: „Hi Joachim, jetzt labern die schon wieder seit Stunden über ihre Inzidenzwerte. Die Schwesig geht mir langsam echt auf den Keks. Apropos Keks: Was gibt’s denn heute zum Abendessen? Machst Du mal wieder Kartoffelsuppe? Aber stampfen, nicht pürieren, gell? Zwinkersmiley. P.S.: Du, kannst Du mal in Deinem Labor schauen, ob noch ein bisschen Säure da ist? Ich will auch mal so ätzend sein wie die alle hier.“

Tja, wenn die Software mitliest, könnte das für die Kanzlerin peinlich werden. Allerdings ist sie durch ihren Retro-Modegeschmack gut gewappnet: Blazer mit dicken Achtziger-Jahre-Schulterpolstern erschweren es dem Programm nämlich, die Schulter- und Armbewegungen korrekt zu erkennen. Wichtig also für alle, die weiter in Ruhe private Mails schreiben wollen, während das Meeting läuft: Schultern bedecken, egal wie. Einen kilometerlangen Schal um den Hals wickeln. Eine Ratte aufs Schlüsselbein setzen. Eine Rettungsweste anlegen. Geht alles.

Alternative zum Tippen: Ein hübsches Deckchen für den Wohnzimmertisch häkeln

Oder den Algorithmus anderweitig verwirren: Die Tastatur auf Kyrillisch umstellen. Sich das Zehn-Zehen-System angewöhnen und unterm Tisch tippen. Ist auch gut für die Fuß- und Beinmuskulatur. Wer es noch sportlicher will: Sich während des Schreibens auf den heimischen Cross Trainer stellen, der im Zuge von Corona angeschafft wurde und eh nie benutzt wird. Durch das kontinuierliche Auf und Ab fällt die Schulterbewegung beim Tippen nicht mehr so auf. Zugegebenermaßen etwas für Profis, die eine gute Körperkoordination haben und denen es auch egal ist, wenn die Kollegen komisch schauen, wegen der durch den Bildausschnitt aus dem Kontext gerissenen rhythmischen Bewegungen des Oberkörpers.

Oder einfach nicht tippen, sondern etwas Anderes während der Sitzung machen. Ein hübsches Deckchen für den Wohnzimmertisch häkeln. Auch kleinere Schweißarbeiten lassen sich problemlos am Schreibtisch erledigen. Endlich mal die Fingernägel neu lackieren. Zimmerpflanzen umtopfen. Klavier üben. Doch Obacht: Dafür das Mikro am Computer muten! Plätzchen ausstechen. Die Katze kraulen. Counterstrike spielen. Aquarelle malen.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Spaß und gute Erholung bei der nächsten Video-Sitzung.