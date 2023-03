Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schrumpf-Bundestag

Wer darf in den Bundestag? Sehr einfache Antwort: Alle, die gewählt sind. Deswegen sitzt zum Beispiel der CSU-Mann Stefan Pilsinger aus dem Münchner Westen im Bundestag. Der hat mit 137 Stimmen Vorsprung vor dem Grünen Dieter Janecek seinen Wahlkreis gewonnen.

Gewonnen ist gewonnen. Das hat allerdings zur Folge, dass 16 Abgeordnete aus anderen Parteien Ausgleichsmandate gekriegt haben. Darunter sogar eine Linke. Da sagt sogar die Linke: „Danke CSU!“

Hätte dieser Janecek im Münchner Westen ein paar Stimmen mehr gehabt, wäre der Bundestag um 17 Sitze kleiner, was jetzt definitiv keine Wahlwerbung für ihn sein soll. Aber so gibt es im aktuellen Bundestag 17 Abgeordnete mehr, die alles dafür tun werden, damit sie auch im nächsten Bundestag wieder mit dabei sind. Insofern ist eine Wahlrechtsreform eine schwierige Angelegenheit. Wer schafft schon gerne seinen eigenen Arbeitsplatz ab, besonders, wenn der mit so vielen Privilegien verbunden ist wie ein Bundestagsmandat.

Dennoch hat die Ampel jetzt gehandelt und ist damit über den Schatten gesprungen, wenn auch nicht über ihren eigenen. Schließlich sind von der geplanten Verkleinerung des Bundestages vor allem CSU und Linke betroffen. Denn in Zukunft zählen nur noch die Zweitstimmen bei der Sitzvergabe. Warum die 299 Wahlkreise bundesweit dann überhaupt noch bestehen bleiben und Direktkandidaten gewählt werden, das kann vermutlich nur die Ampel erklären. Und machen wir uns nichts vor: Schuld ist am Ende der Wähler.

Was wählen die Leute auch zusammen. Nehmen Sie das Wahlergebnis in Bayern. Da gingen 2021 46 von 47 Wahlkreisen an die CSU, was DDR- ähnlicher Zustimmung entspricht, bei den Zweitstimmen kam die Partei aber nur auf knapp 32%. Das geht doch nicht, so was.

Das gilt übrigens auch für andere Parteien. Nehmen Sie die CSU in Bayern

Im Grunde bräuchte es da eine Drittstimme, mit der der Wähler sagt, wen er am zweitliebsten gewählt hätte und womöglich noch eine Viertstimme, die festlegt, was passieren soll, wenn das Wahlverhalten nicht zur politischen Landschaft passt. Das wäre gerecht. So was von!

Oder man macht’s gleich so wie bei der bayerischen Kommunalwahl. Dann hätte jeder Wähler 630 Stimmen, so viele wie es Bundestagsmandate gibt und kann nach belieben kumulieren und panaschieren. Bloß verzählen darf er sich nicht: 631 Stimmen vergeben - ungültig und die Auszählung der Stimmen dauert vier Jahre, bis zur nächsten Wahl.

Ich persönlich glaube ja eh, der wahre Grund, warum der Bundestag schrumpfen muss ist ein anderer. Die Ampel braucht den Platz im Bundestag für ihre Regierungsbank. Irgendwo müssen die 168 Leute, die sie zusätzlich mit höchstbezahlten Stellen in der Regierung versorgt haben, schließlich sitzen.