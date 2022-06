Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schräge Vergleiche

Um einen Vergleich zu schließen, muss man vorher einen Kompromiss finden. Um einen Kompromiss zu finden, muss man aufeinander zugehen. Das klingt doch alles super positiv. Wenn man aber jemand oder etwas, mit jemand oder etwas vergleicht, kann es sein, dass man sich kompromisslos voneinander entfernt. Was wiederum den Vergleich in weite Ferne rücken lässt. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Diese Woche hat Luisa Neubauer wieder mal einen rausgehauen. Der Bundeskanzler habe Fridays for Future mit den Nazis verglichen, schrieb sie auf Twitter, weil er klimabewegte Störer in Stuttgart abgekanzelt habe mit dem Satz: „Diese schwarz gekleideten Inszenierungen bei verschiedenen Veranstaltungen von immer den gleichen Leuten erinnern mich an eine Zeit, die lange zurückliegt, und Gott sei Dank.“

Mhmm. Die Nazis, die Neubauer da rausgehört haben will, waren zwar meines Wissens braun gekleidet und nicht schwarz, aber so genau geht’s nicht, wenn man einen Vergleich mit einem anderen Vergleich erschlagen will. Und vielleicht hat sich ja auch der Kanzler geirrt. Er kennt ja die Zeit auch nur noch aus Filmen, schwarz-weiß Filmen womöglich.

Ich hoffe, sie haben mich jetzt richtig verstanden: Ich wollte damit nicht sagen, dass Scholz alte NS-Propagandafilme schaut, sondern, dass in schwarz-weiß Filmen schwarz und braun kaum zu unterscheiden sind.

Ich gehe da lieber auf Nummer sicher und erkläre den Witz, bevor es zu Missverständnissen kommt. Denn das haben ja Vergleich und Witz gemein: Sie wollen beide bildlich entlarven.

Wenn ich zum Beispiel Markus Söder als Polit-Chamäleon bezeichne, dann will ich damit nicht sagen, dass ich ihn für ein Reptiloid, einen Echsenmenschen aus irgendwelchen Verschwörungstheorien halte, sondern, dass er es in besonderer Weise versteht, sich den jeweiligen Umständen anzupassen, wenn nötig bis zur Unkenntlichkeit.

Und Vergleichen geht immer

Und Vergleichen geht immer. Man kann auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Natürlich. Ich habe, ehrlich gesagt, nie verstanden, wo da das Problem sein soll. Äpfel sind runder, knackiger, halten länger frisch und sind allergener. Birnen sind süßer, weicher und geben den besseren Schnaps.

Was anderes ist es, wenn man beides gleich setzt und sagt: Äpfel sind Birnen. Gibt’s inzwischen sogar! Im gut sortierten Obsthandel. Birnenäpfel. Schmeckt am besten mit Cambozola-Käse. Der Frucht gewordene Kompromiss. Also das, was Juristen meinen, wenn sie vom Vergleich sprechen: dass man sich irgendwo in der Mitte trifft.

Das dürfte bei der Neubauer-Scholz Geschichte ausgeschlossen sein. Dass man sich etwa auf die Formel einigt: „Klimaaktivisten sind natürlich keine Nazis aber sie führen sich auf wie Sau.“ Undenkbar. Allein schon wegen dem Nutztier-Vergleich mit der Sau. Das geht dermaßen unter die vegane Gürtellinie, dass es eine Art hat.

Die Fronten sind verhärtet. Schließlich ist der Nazi-Vergleich der Metzgerhund unter den Gegenüberstellungen. Vollkommen empathielos und nur auf Vernichtung des Gegenübers aus. Der Nazivergleich ist das stärkste Argument derer, die keines haben.