Ende der Welt - Die tägliche Glosse Scholzomator

Verstörende, explosive Zeiten sind das gerade. Zeitenwende-Zeiten, in denen wir nicht wissen, wohin sich die Welt wendet. Aber definitiv auch keine Wendehals-Zeiten, keine Zeit für Springteufelpolitik, heute dies und morgen was ganz anderes, heute Bäume umarmen, morgen Bäume fällen, um neue Atomkraftwerke zu bauen, die man doch längst als dystopische Altlastgefahr gebannt zu haben glaubte.

Wie gut also, dass da in Berlin kein HB-Männchen, sondern ein HH-Männchen regiert. Der hanseatisch-unbeirrbar-stoische Olaf Scholz. Der Mann weiß, wo Norden ist, nicht nur, weil er dort herkommt, sondern auch nautisch gebildet ist, und der Norden von Olaf ist stabil, wenn auch reichlich unterkühlt. Kann er sich leisten, denn Wärme und Liebe und Gefühl hat er einfach ausgelagert, an die Grünen Jungs und Mädels Robert und Annalena, die können das einfach besser und besser vermitteln. Denn so gut uns Olaf tut, mit seinem immergleichen, beruhigend vorhersehbaren Scholzomaten-Sprech, so schlecht erreicht er unsere Herzen.