Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schokoladenhasen

Die Osterhasen werden knapp. Lieferketten, Rohstoffmangel, Kakaopreise, das Übliche also. Die Meldung hat mich trotzdem überrascht. Wir haben zwar erst Januar, dennoch bin ich bisher davon ausgegangen, dass die Osterhasen für die kommende Saison längst fertig sind und man sich jetzt bereits wieder der Nikolaus- Produktion für das nächste Weihnachtsfest zuwendet. Aber wahrscheinlich ist derzeit noch unklar, ob sich der Bischof Nikolaus angesichts des Missbrauchsbebens in der katholischen Kirche im nächsten Advent überhaupt noch unter die Kinder trauen darf.

Also Osterhasenmangel. Schon klar, dass diese Warnung in erster Linie der Preistreiberei dient. Kein Osternest wird im April ohne Osterhase sein, nur der Preis wird ein anderer sein. Aber daran gewöhnen wir uns im Moment ja sowieso.

Schließlich ist offenbar alles knapp. Von der Zahnpasta bis zum Rapsöl. Erdöl und Gas sowieso. PCR-Tests sind sogar so knapp, dass Schnelltests in der Omikron-Welle wieder einmal vollkommen ausreichend sein müssen, nachdem sie im Herbst noch viel zu unsicher waren.

Der soll aufpassen! Wir betreiben schließlich seit Baerbock feministische Außenpolitik. Als nächstes kommen also womöglich gratis Menstruationsartikel und Gendersternchen aus Deutschland zur Unterstützung der Ukraine. Und, wenn sie nicht so knapp wären, Corona-Tests. Damit der Verteidigungsfall unter 3G-Bedingungen stattfinden kann.

Schokoladen-Osterhasen sind da wirklich erst der Anfang des Mangels

Man muss mit allem rechnen. Denn erst durch staatliches Eingreifen wird Mangelwirtschaft so richtig interessant. Davon können Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, ein Lied singen. Ohne Notenblätter versteht sich, denn die waren wieder mal „aus“. Dafür gab’s grade blaue Badewannen, allerdings keine Armaturen, jedoch gelbe Plaste-Eimer. Mit denen kriegt man die Wanne auch voll, vorausgesetzt man treibt irgendwo passende Stöpsel auf.

Schokoladen-Osterhasen sind da wirklich erst der Anfang des Mangels. Notfalls muss man den fehlenden Kakao in der Schokolade eben ersetzen. So wie man, wenn man dem hartnäckigen Gerücht glauben darf, in der DDR den Hopfen im Bier durch Schweinegalle ersetzt hat. Irgendwann ist die Schokolade dann nämlich so greislig, dass man froh ist, wenn man KEINE kriegt. Und einer freut sich über Schokoladenmangel immer: Der Zahnarzt. Womit wir schon fast wieder beim Gesundheitsminister wären.