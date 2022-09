Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schokolade

Jetzt müssen einige ganz stark sein. In den nächsten drei Minuten geht es um eine der größten Versuchungen, die das Leben zu bieten hat. Nein, es geht nicht um Sex, auch nicht um Alkohol oder andere Drogen, die noch nicht oder nie legalisiert werden. Es geht auch nicht um das schnelle Autofahren, das zumindest in Teilen der Ampelkoalition noch die Bedeutung eines Menschenrechts hat. Wir reden „nur“ vom Recht auf Schokolade.

Aber warum wird der Tag der Schokolade heute gefeiert? Am 13. September 1857 wurde der US-amerikanische Schokoladen-Hersteller Milton S. Hershey geboren. Bekannt wurde sein Name in Deutschland als Teil sogenannter Care-Pakete nach dem Krieg, dem ein Schokolade-Sirup von Hershey beigelegt war. Und Hershey war in den USA eine Zeit lang der Inbegriff von Schokolade, deren kontrollierter Genuss übrigens nur Wenigen vergönnt ist.