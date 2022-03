Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sahara-Staub

Die Frage ist halt, was machen wir mit der Sahara. Ich habe was von 175 Millionen Kubikmetern Sand gehört, die da insgesamt runtergekommen sind. Angesichts der exorbitanten Baustoffpreise kann man das doch nur als Geschenk des Himmels betrachten. Also: jeder, der in dieser Situation sein Auto einfach wäscht, verschwendet Rohstoffe!Kluge Köpfe erkennen die Chance: Nicht waschen, bunkern ist angesagt! Zusammenkratzen was geht.