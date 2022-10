Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sage mir, wie du washed...

Im Gegensatz zu den 1980er Jahren, in denen quasi täglich Atomtod, Waldsterben und Roland Kaiser drohten, glänzten die 90er mit der infantilen Lust des Belanglosen. Hyper Hyper! Nur ein Monster ließ uns nicht nur das Blut in den Adern gefrieren, sondern auch den Heizstab in der Waschmaschine porös werden: Der Lochfraß! Die TV-Werbung hat es uns allabendlich in die Frontallappen gebrannt, und zwar in Gestalt eines Mannes: Dieter Bürgy! Eine Waschmaschinenmechanikerwerbeikone, die in berufsspezifischem blauen Kittel mit markant maskulinem Prähipster-Vollbart die zerstörerische Kraft des Kalks sichtbar machte, die einen Heizstab quasi auffrisst wie unsereins das Wiener Schnitzel: „Man spricht dabei von Lochfrass!“. Die strenge Mahnung: längeres Leben sei der Maschine nur beschieden, wenn man einen bestimmten Entkalker in ihre pumpenden Eingeweide schüttet.

Nun sind die heutigen Zeiten auch werbestrategisch andere, wenn nicht gar kompliziertere geworden. Einfach mal einen bärtigen Kundendienstler im blauen Kittel vor die Linse stellen, reicht heute nicht mehr. Schon allein deshalb, weil mittlerweile eine ganze Generation noch nie einen echten Handwerker zu Gesicht bekommen hat – aus Terminmangel. Deshalb muss Werbung heute smart, subtil, psychologisch raffiniert sein. Und da geht auch heute ohne Waschen gar nichts!

Nur heißt es heute washing. Und gewasht wird mehr denn je: Um die ganzen lustigen Schweinereien, die unser Konsumparadies so lebenswert machen, überhaupt ethisch genießbar zu machen, müssen sie natürlich vorher sauber sein. Ach was sag ich: nicht nur sauber, sondern rein! Und wie krieg ich einen drei-Tonnen 400PS-SUV-Benziner sauber? Wie das 50cent-Shirt nachhaltig? Wie die Kaffeekapsel fair getraidet, ha? Natürlich durch ethisch einwandfreie Produktion, nachhaltige Rohstoffe, soziale Verantwortung… Hahahah! Gell, der war gut. Nein, da hilft natürlich washing, da weiß man, was man hat! Einfach die Präfixeinstellung in der PR-Washmaschine wählen, und schon wird black-, white-, blue-, oder – der Klassiker – green gewashed!

Nadelstreifen statt blauem Kittel

Und da gibt es jetzt einen neuen Saubermann! Markus Duesmann. Der ist der Chef von AUDI, trägt zwar keinen blauen Kittel, sondern Nadelstreifen, steht aber in Sachen Washkompetenz dem Lochfraßmann aus den 90ern in nichts nach. Mit nur einem Statement hat er es geschafft, seine Ingolstädter Benzinbolidenklitsche praktisch grasgreen zu washen. Einfach, indem er ein Tempolimit fordert! Fahrverbote! Autofreie Sonntage! Er würde sogar selbst an so einem Sonntag mit dem Rennrad über die Autobahn fahren.