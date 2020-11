Ende der Welt - Die tägliche Glosse Religionsunterricht

Achtung ein Rätsel! Gesucht wird ein Ort. Die Idee: Ein Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Der Plan: Man bringt eine Vielzahl von Menschen täglich unkontrolliert in einem Pulk, meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, an diesen Ort, wo sie sich dann in feste kleine Gruppen aufteilen um dann hinterher wieder unkontrolliert nach Hause zu fahren. Richtig! Die Schule. Eine Glosse von Helmut Schleich.

In der Frühzeit meines kabarettistischen Schaffens hatten wir mal einen Religionslehrer als Bühnenfigur, der sich am Klassenelternabend vorgestellt hat mit den Worten: „Mein Name ist Himmelstoß, ich unterrichte alle Religionen in der Klasse!“ Damals war nicht vorauszusehen, dass diese absurde Pointe eines Tages im Freistaat von der Realität eingeholt werden würde.

Katholische und evangelische Religion sowie Ethik sollen temporär zusammen gelegt werden, um Klassenzimmer-Wechsel der Schüler zu vermeiden. Die jeweiligen Fachlehrer sollen sich dann im Unterricht abwechseln. Interessante Idee! Religionsunterricht zusammen legen.

Das ließe sich ja womöglich auch auf andere Fächer übertragen, Fremdsprachen zum Beispiel. Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch. Das ist doch ungefähr das selbe, warum nicht in einem Klassenzimmer all diese Fremdsprachen parallel unterrichten. Das klingt dann ein bisserl wie beim Turmbau zu Babel, von wegen Sprachverwirrung und so, womit wir dann schon wieder bei der Religion wären. Die könnte man dann auch noch in diesem Klassenzimmer… und zwar zeitgleich mit zu den Fremdsprachen mit dazu. Ein guter Lehrer schafft das.

Oder man macht’s wie bei der Stiftskirche in Neustadt an der Weinstraße. Die hat man in Ermangelung einer zweiten Kirche im 18. Jahrhundert einfach mit einer Mauer geteilt. Der Chor den Katholiken, das Schiff den Protestanten. Diese Teilung besteht bis heute. Das ist ein pragmatischer Umgang mit Religion. Könnte man doch in Klassenzimmern auch machen. Bloß: wer darf dann ans Fenster? Das ist ja in Corona-Zeiten quasi das Paradies. Ich würde sagen, die Protestanten. Die haben eh so schwer an ihrem schlechten Gewissen zu tragen, da soll man ihnen nicht auch noch den Blick ins Paradies vermauern.

Es gibt schon auch eine evangelische Maria, aber die ist nicht heilig

Schwieriger wird’s beim Lehrplan für einen katholisch-evangelischen Gemeinschaftsunterricht. Wie schaut da der Stoff aus? Jesus geht, bei der Maria wird’s schon schwieriger. Es gibt schon auch eine evangelische Maria, aber die ist nicht heilig. Der Heilige Geist geht wiederum, aber was ist mit dem Papst? Die Protestanten haben ja keinen Papst. Gut, im Vatikan sagen momentan viele, dass die Katholiken derzeit eigentlich auch keinen Papst in dem Sinne,… dass vielmehr der Verdacht bestünde, der Franziskus sei eigentlich im Geiste womöglich selber Protestant, quasi ein lutherisches U- Boot an der Spitze der Weltkirche… Ich beteilige mich an solchen Spekulationen nicht!

Aber ein Stoßgebet könnte man den Kindern im gemeinsamen Religionsunterricht beibringen, ein Stoßgebet Richtung Kultusministerium: „Herr vergib ihnen, denn sie wissen offenbar immer noch nicht, was sie tun sollen!“

Eben alles eine Frage der Perspektive.