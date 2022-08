Ende der Welt - Die tägliche Glosse Reiseziele

So teuer, wie alles geworden ist, besichtigen manche Leute in ihrem Urlaub ja lieber ihr Konto statt Neuschwanstein. Manche trauen sich dann allerdings nicht über die Hängebrücken, wenn sie ihre Abbuchungen in Augenschein nehmen, andere sind nicht schwindelfrei genug, um sich ganz nah an die Abbruchkante des Dispos zu wagen und wieder anderen ist die Aussicht auf ihr Depot zu kurvenreich. Aber da haben wir eine Alternative im Angebot: Wie wäre es mit einem Ausflug zur Gasturbine nach Mülheim an der Ruhr? Olaf Scholz war ja schon da. Nach eignen Worten wollte er damit Putin ärgern, damit der keine Ausreden mehr hat für die ausbleibenden Gaslieferungen. Aber ehrlich gesagt, fährt nicht mindestens die Hälfte aller Deutschen nur deshalb in Urlaub, um die Nachbarn zu nerven?