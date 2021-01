Ende der Welt - Die tägliche Glosse Reisen in Zeiten der Pandemie

Wann, wenn nicht jetzt. Endlich hat man mal Zeit alle Fotos der letzten Reisen anzuschauen um sich die schönsten Momente in Erinnerung zu rufen und san mir doch mal ehrlich, dank der 50.000 Fotos und Videos auch in Echtzeit. Also Urlaub nehmen, um fünf Uhr aufstehen und auf der Couch den einwöchigen Italienurlaub von vor drei Jahren beginnen. Das Auto hat man natürlich am Abend vorher beladen, damit es noch echter wirkt. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Die Bundeskanzlerin hat ein Problem. Einerseits möchte sie nach eigenem Bekunden Reisen so unangenehm wie möglich machen, andererseits kann sie natürlich nicht bei jedem selbst mitfahren. Also was tun? Wenn es nach ihr allein gegangen wäre, hätte sie Reisen am liebsten ganz verboten.

„Die Grenzen dicht, Schlangen vor der Kaufhalle und nüscht in den Regalen. In der DDR hätte Corona keine Chance gehabt.“ Das ist doch ein interessanter Ansatz: Statt wie gewohnt in den Süden zu fliegen machen wir seuchenbedingt einfach eine Zeitreise. In die DDR. Damals war Reisen durchaus unangenehm. Koffer auf, Visum, Zwangsumtausch. „Führen Sie Westprodukte mit sich?“ Das wären doch zumindest Ansatzpunkte um den Leuten das Reisen zu vermiesen.

Kontraproduktiv ist hingegen die Ankündigung vom Seehofer: „Wir reduzieren den Flugverkehr auf nahezu Null! Chrrrchrrrchrrr!“ Wo doch der Billigflieger die unangenehmste Form des Reisens überhaupt darstellt. 40 Zentimeter zum Vordermann, Kampf um die Sitzplätze. Warum baut man das nicht aus? Jeder muss einen zweiten Passagier auf die Schultern nehmen, das Gepäck kommt mit in die Kabine und geflogen wird nur noch mit der alten Transall der Bundeswehr. Da vergeht auch den Hartgesottensten die Lust am Reisen.

Überhaupt gehört der Massentourismus massiv ausgebaut. Bis auch das letzte Südsee-Idyll touristisch erschlossen ist. Wozu hat man denn schließlich die TUI im Sommer mit Milliarden vom Staat gerettet? Doch nicht dafür, dass man jetzt das Fliegen verbietet und damit erst so richtig interessant macht.

Und was ist mit der Bahn?

Und was ist mit der Bahn? Unangenehmes Reisen war ja lange Zeit DIE Kernkompetenz der deutschen Bahn. Gerade in den Mehdorn- Jahren. Jetzt hört man, im Corona- Jahr 2020 war die Bahn so pünktlich wie noch nie. Das hat doch nichts mehr mit unangenehmem Reisen zu tun, wenn der Anschluss klappt, der Platz reserviert ist und die Wagenreihung stimmt. Wenn das so weitergeht funktioniert am Ende noch die Münchner S- Bahn reibungslos!

So geht das nicht. Die Politik muss ihre Hausaufgaben machen. Entschuldigung. Sie haben’s mit den Schulen verbockt, sie haben’s mit den Altersheimen verbockt, sie haben den Impfstart verbockt, da werden sie ja wohl das mit dem Reisen auch noch hinkriegen.

Wie hat Markus Söder gesagt: „Wir sollten jetzt nach vorne schauen.“ Wenn der Elefant aus dem zerstörten Porzellanladen tritt und sagt, wir sollten jetzt nach vorne schauen, dann sollte man besser nicht in seiner Blickrichtung stehen.