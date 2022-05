Ende der Welt - Die tägliche Glosse Protestkleben

Jetzt machen auch gealterte Hollywood-Stars das, was eigentlich den jungen Wilden vorbehalten ist: Sich aus Protest festkleben. James Cromwell ist unter anderem als Darsteller von Prinz Phillip in „The Queen“ in Erinnerung. Ob der Sinn seiner Protestaktion auch im Gedächtnis haften bleibt, ist aber eher fraglich. Eine Glosse von Roland Söker.

Im Alter von 82 Jahren klebt eigentlich kaum jemand an der Starbucks-Theke. Die amerikanische Cafe-Kette hat eigentlich ein jüngeres Publikum, aber genau das wollte James Cromwell ja wahrscheinlich auch ansprechen, als er sich mit der rechten Hand an der Cafe-Theke festklebte. Und zwar nicht, um mit der linken Hand einen Kaffee zu trinken, sondern um zu protestieren.

Wer jetzt nicht sofort ein Bild vor Augen hat: James Cromwell spielte im Kinofilm „The Queen“ deren Mann Prinz Phillip. Sicher war es nicht beabsichtigt, dass dessen Sohn Prinz Charles am selben Tag, an dem sich sein Filmvater in New York bei Starbucks an die Theke klebte, seine Mutter, die aus Altersgründen zuhause im Palast festklebte, bei der Queens Speech vertreten musste. Immerhin saß die Krone der Queen dabei symbolisch auf dem Platz neben Prinz Charles.

Nun ist es außerhalb Großbritanniens ziemlich egal, wer die Queens Speech hält, denn eigentlich ist diese Rede die Regierungserklärung des jeweils aktuellen Premierministers, in diesem Falle also Boris Johnson, an dem derzeit so viele Skandale kleben, dass eine Aufzählung die Sendezeit sprengen würde.

Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ach nein, jedenfalls verkündete der ewige Thronfolger Prinz Charles, der mit 73 Jahren auch das durchschnittliche Alter der Starbucks-Kunden längst überschritten hat, just in dieser von Boris Johnson geschriebenen Queens Speech ein Gesetz, dass das Festkleben von Demonstrierenden an öffentlicher Verkehrsinfrastuktur in Großbritannien zukünftig unter Strafe stellen wird.

Ob Prinz Charles in Erwägung zog, sich noch vor Inkrafttreten dieses Gesetzes, die greifbar neben ihm sitzende Krone der Mutter unablösbar auf sein Haupt zu kleben, ist nicht überliefert. Es würde sich ja auch die Frage stellen, ob die Krone zur öffentlichen Infrastruktur Großbritanniens oder in den Privatbesitz der Windsors gehört?

Wie die Deutschen an der Autobahn ohne Tempolimit

Aber ich schweife schon wieder ab. Eigentlich ging es ja um James Cromwell, nicht zu verwechseln übrigens mit Oliver Cromwell, der im 17. Jahrhundert England und das Commonwealth regierte, jenes koloniale Staatengebilde, an dem die Briten bis heute so kleben, wie die Deutschen an der Autobahn ohne Tempolimit.

James und nicht Oliver war es aber, der sich gestern in New York an die Starbucks-Theke klebte und übrigens selbst wieder vom Kleber befreite, bevor ihn die Polizei festnahm. Denn sich an privater Infrastruktur festzukleben ist in den USA schon heute mindestens so strafbar, wie das Festkleben an öffentlicher Infrastruktur in Zukunft in Großbritannien.