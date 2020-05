Ende der Welt - Die tägliche Glosse Pop-up-Kultur

Da wo`s geht werden in München Fahrspuren zu Fahrradwegen gemacht. Des is doch super! Oder? Nein sagen Sie. Sie wohnen an so einer Straße und haben jetzt stehenden Verkehr vor Ihrem Fenster inklusive Abgaswolken und die Rush Hour ist jetzt auch eine Stunde länger am Tag. Mei, jetzt wo Sie`s sagen. In den Achtzigern hat man auch schon mal versucht die Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen und ganze Straßen gesperrt. Auf den Effekt wartet die Stadt heute noch. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Sind Sie für oder gegen pop- up- lanes? Oder wissen Sie am Ende gar nicht, was das ist? Dann sind Sie von gestern, so viel ist sicher. Das macht aber nichts, Sie müssen das nur als ihren Markenkern begreifen und schon können Sie Teil der Pup-up- Kultur werden. Nicht als „pop- up- Lane“, also als Spontan- Fahrrad- Weg, so wie das grün- rot jetzt in München beschlossen hat, aber zum Beispiel als aus der Zeit gefallener Werbeträger für augmented- reality- Brillen.

Da machen Sie einen pop- up- store. Setzen Sie sich in ihr völlig veraltetes Wohnzimmer vor ihren Röhrenfernseher, essen Fleisch und trinken ein paar Halbe Bier dazu, sie sind ja schließlich von gestern, ein Anbieter setzt ihnen eine AR- Brille auf, lädt seine Kundschaft zu ihnen ein und macht so aus ihrer Brotzeit ein temporäres Einkaufserlebnis. Das ist die Zukunft.

Rentokil, dieses Hygiene- Unternehmen, hat das im gastronomischen Bereich gemacht. Ein Pop- up- Restaurant als Werbegag für den Schädlingsbekämpfer. Da gab’s dann Wanzen im Schokomantel, frittierte Ameisen und gegrillte Kakerlaken. Aber exklusiv und nur für einen einzigen Tag. Künstliche Verknappung. Ob die jetzt bei Wanzen im Schokomantel vom Konsumenten als wirklich schlimm empfunden wird, sei einmal dahin gestellt, zumal die Grundidee ja uralt ist. Die „Occasion“, die vermeintlich einmalige Gelegenheit, die die Gier wecken soll.

Das war früher der Preiselbeer- Mann, der an der Haustür geklingelt hat. Nur jetzt, nur für Sie, fünf Klio Preiselbeeren zum Preis von 10. Aber Pop- up- Store klingt halt viel besser als „Hausierer“ oder die Bahn- Variante davon, der „mobile Brezelverkäufer.“

Wenn’s englisch ist, ist’s keine Geschäftsidee mehr, dann ist es livestyle. Und machen wir uns nichts vor. Corona hat dem Vorschub geleistet. Virensicheres Konsumieren im Internet, gut und schön, aber wo bleibt das sinnliche Erlebnis?

Das gilt auch im Kulturbereich

Das gilt auch im Kulturbereich. Die Leute haben Angst, ins Theater zu gehen, aber die virensichere Kabarett- Pointe am Straßeneck, die ließe sich gefahrlos konsumieren. Also her mit pop- up- Kabaretts. Gibt’s ja schon. Comedy im Autokino. Corona macht’s möglich. „Da fahr’n wir hin und wenn der Comedian witzig ist, dann hupen wir ihm eine Zugabe nach der anderen aus den Rippen.“

Bleibt die Frage: Welche Geschäftsidee steht hinter dem Pop- up- Radweg? Klar, momentan fahren alle Rad, weil es Corona- sicher ist und das Wetter passt. Angebot und Nachfrage. Aber was, wenn sich im Herbst alle wieder ins Auto hocken? Kommt dann in München der „pop- up- Mittlere Ring“ auf dem Gehweg?

Eben alles eine Frage der Perspektive.