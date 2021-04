Ende der Welt - Die tägliche Glosse Politische Trends

Als ihm in der bayerischen Staatskanzlei das Ergebnis zur Sonntagsfrage vorgelegt wurde, meinte er: Des is doch gar kein Problem. Wir geh’n an die Zahl mit Umsicht und Vorsicht ran, nur so können wir die Umfragewerte in Schach halt'n. Im Kongreten heißt des: Die 36 dreh’n ma einfach um, dann ham wir schon a mal die 9 und aus der 3 is gleich a 8 g’macht und mit 98 sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So geht Krisenmanagement, gell. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich